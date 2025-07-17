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14:44, 17 июля 2025

Жильцы аварийных общежитий в Ереване потребовали переселения

Акция протеста у правительства жильцов двух аварийных общежитий в Ереване. 17 июля 2025 г. Скриншот видео https://news.am/rus/news/894824.html

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Встречи с премьер-министром Армении потребовали сегодня на акции протеста у правительства жильцы двух аварийных общежитий в Ереване, которые не могут добиться переселения.

Как писал "Кавказский узел", жильцы аварийного общежития  в квартале Вардашен в марте провели две акции протеста перед мэрией Еревана потребовав предоставить им новое жилье.

Жители двух общежитий в Вардашене NN 68а и 66/1 провели сегодня  акцию протеста перед зданием правительства Армении. Они требуют встречи с премьер-министром Николом Пашиняном, сообщило агентство "Новости Армения".

"Более двухсот жильцов — пожилых людей, людей с ограниченными возможностями, несовершеннолетних — живут под угрозой чрезвычайной ситуации. Мэрия обращается в правительство, правительство обращается в мэрию, но проблема до сих пор не решена. Более того, трещины в здании увеличиваются, канализация вышла из строя, и сточные воды затекают в квартиры", — рассказала бывший член Совета старейшин Еревана Сона Агекян, участвовавшая в акции.

Здания общежитий, расположенных в квартале Вардашен Еревана, находятся под угрозой обрушения. Об этом заявили во время акции протеста у здания Правительства Армении 17 июля жильцы упомянутых общежитий, сообщило News.Am.

«Я живу на первом этаже, наше здание рушится снизу, у нас постоянный затхлый запах, есть трещины. Я болею, у меня третья группа инвалидности, я нигде не работаю. Мы много раз обращались в муниципалитет, подавали заявления, но они над нами смеются. Они приходят во время выборов, обещают решить проблемы, но как только их избирают, все забывают», - заявила пожилая участница акции протеста.

Еще один вардашенец отметил, что ожидаются новые обрушения. «Прямо сейчас работает техника, приехал трактор, нужно выкопать на уровне трех этажей, чтобы проложить трубу. А здание от этого сильно трясет», - сказал он.

В аварийных домах проживают 182 семьи, включая детей, стариков и инвалидов. Многие из них обрели хронические заболевания из-за постоянного пребывания в условиях сырости, говорится в публикации.

Протестующие предупреждают, что если их проблема не будет решена в ближайшее время, то в следующий раз они придут к зданию правительства и разобьют палаточный городок.

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Автор: "Кавказский узел"

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