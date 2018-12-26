Главред "БлогСочи" приговорен к шести годам лишения свободы

26 декабря 2018, 12:40

Суд признал сегодня главного редактора "БлогСочи" Александра Валова виновным по делу о вымогательстве денег у депутата Госдумы и приговорил к колонии общего режима и штрафу в 700 тысяч рублей, заявил адвокат Александр Попков, назвав приговор чрезмерно суровым.

Как писал "Кавказский узел", 22 ноября гособвинитель потребовал осудить Валова на шесть лет и три месяца, обязав выплатить 400 тысяч рублей штрафа. 19 декабря суд в Сочи заслушал последнее слово главного редактора "БлогаСочи" Александра Валова, который заявил, что не виновен в вымогательстве.

Александр Валов обвинен в вымогательстве у депутата Госдумы Юрия Напсо 300 тысяч рублей. Сам Валов связал уголовное преследование с работой сайта "БлогСочи" и "попыткой закрыть сайт". Доступ пользователей к сайту был прекращен 27 марта, вся информация на нем была стерта, работу сайт возобновил лишь 23 июля. 20 декабря адвокат Сергей Костюк рассказал, что доступ к сайту "БлогСочи" вновь прекращен.

"Шесть лет лишения свободы в колонии общего режима и 700 тысяч рублей штрафа, удовлетворили иск в пользу Юрия Напсо. Чрезмерно жестоко, хотя для нас ожидаемо. По практике даже по этой статье чрезмерно высокий приговор, потому что там до семи лет без отягчающих обстоятельств, без группы лиц, без насилия, сумма не очень большая", - цитирует адвоката Александра Попкова ТАСС.

По словам Попкова, приговор будет обжалован, "так как в ходе процесса были допущены многочисленные нарушения права подсудимого на защиту", сообщает "Коммерсант".

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