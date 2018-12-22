Землетрясение произошло на северо-востоке Грузии

22 декабря 2018, 18:45

Подземный толчок магнитудой 3 зафиксирован сегодня днем в регионе Мцхета-Мтианети Грузии.

По данным сейсмологов, землетрясение произошло в 13:35 по местному времени (12:35 мск) в 23 километрах к западу от поселка Пасанаури.

Эпицентр землетрясения располагался в точке с координатами 42.43 градуса северной широты и 44.95 градуса восточной долготы на глубине восемь километров, говорится в сообщении на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Согласно сервису "Яндекс.Карты", указанная точка расположена в Душетском муниципалитете грузинского региона Мцхета-Мтианети. Ближайший к ней населенный пункт – село Барисахо расположено примерно в пяти километрах.

О жертвах и разрушениях, вызванных землетрясением, информация не поступала.

Ранее "Кавказский узел" писал, что вечером 15 ноября подземный толчок магнитудой 3,5 был зафиксирован в грузинском регионе Кахетия.