Абдулатипов назначен постпредом России в Организации исламского сотрудничества

21 декабря 2018, 23:02

Владимир Путин назначил бывшего главу Дагестана Рамазана Абдулатипова постоянным представителем страны при Организации исламского сотрудничества, освободив его от обязанностей своего спецпредставителя по вопросам сотрудничества с каспийскими государствами.

Как информировал "Кавказский узел", 27 сентября 2017 года Рамазан Абдулатипов объявил о решении уйти в отставку в связи с пожилым возрастом. Новым главой республики назначен Владимир Васильев, а Абдулатипов стал спецпредставителем президента России по вопросам Каспия. 25 октября профильный комитет российского парламента одобрил кандидатуру Абдулатипова на пост представителя страны в Организации исламского сотрудничества. При этом сам Абдулатипов заявил, что, в отличие от предшественника, не будет совмещать эту должность с полномочиями посла в Саудовской Аравии.

Президентские указы об отставке и очередном назначении Абдулатипова были опубликованы сегодня на официальном интернет-портале правовой информации. "Назначить Абдулатипова Рамазана Гаджимурадовича постоянным представителем Российской Федерации при Организации исламского сотрудничества в г. Джидда, королевство Саудовская Аравия", - говорится в документе. Оба указа датированы 20 декабря.

Организация исламского сотрудничества - вторая по масштабу международная организация, она уступает только ООН. В нее входят 57 стран. Россия имеет в ОИС статус наблюдателя.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские журналисты и востоковед Ахмет Ярлыкапов высказали мнение, что должность постпреда России в ОИС оградит бывшего главу Дагестана от интереса силовиков, не оставив ему при этом возможности реального влияния. Такое назначение ударит по репутации Владимира Васильева и федеральных властей, а в ОИС будет встречено негативно, считает политолог Эдуард Уразаев.

В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" содержится биографическая справка о Рамазане Абдулатипове. Новости об арестах чиновников и кадровых чистках, которые начались в Дагестане после отставки Абдулатипова, отслеживаются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".