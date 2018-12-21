Ростовский "Донхлеббанк" лишен лицензии

21 декабря 2018, 10:01

Центральный банк России отозвал сегодня лицензию у "Донхлеббанка", в деятельности которого нашел нарушения.

По данным ЦБ, в течение года банк неоднократно нарушал требования ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и нормативных актов Банка России. В связи с нарушениями появилась угроза интересам кредиторов и вкладчиков банка, сообщил Центробанк.

Регулятор издал приказ об отзыве лицензии у Донхлеббанка с сегодняшнего дня, сказано в сообщении на сайте ЦБ.

"Донхлеббанк" финансировал строительные проекты группы компаний, принадлежащих его основному собственнику. В реализации проектов возникли трудности, и на балансе банка образовался значительный объем проблемных активов, заявили в Центробанке.

"Надзорный орган на протяжении текущего года неоднократно выявлял недооценку "Донхлеббанком" кредитного риска и завышение стоимости имущества. Корректировка показателей деятельности банка на сумму недосозданных резервов выявила значительное снижение собственных средств, что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков", - цитирует источник в ЦБ "Интерфакс".

Кроме того, регулятор в течение года четыре раза применял в отношении "Донхлеббанка" меры надзорного воздействия, в том числе дважды ограничивал привлечение денег физлиц. Информация о нарушениях, допущенных банком, будет направлена правоохранительным органам, отметили в ЦБ.

Вкладчики, по данным регулятора, смогут получить свои деньги, поскольку "Донхлеббанк" является участником системы страхования вкладов.

"Донхлеббанк" - банк универсального типа, который развивает весь спектр классических банковских услуг, включая кредитование, депозиты и расчетно-кассовое обслуживание. Филиалы банка расположены в Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге, следует из информации, опубликованном на сайте "Донхлеббанка".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 20 июля Центробанк отозвал лицензию на банковские операции у "Южного регионального банка" с центральным офисом в Ростове-на-Дону, объяснив это нарушениями в сфере отмывания доходов и финансирования терроризма.