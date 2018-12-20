20 декабря 2018, 05:18

Бывшему вице-премьеру Дагестана Раюдину Юсуфову предъявлено обвинение в особо крупной растрате вместо мошенничества. По мнению защиты, доказать факт мошенничества следствию не удалось.

Как писал "Кавказский узел", заместитель бывшего врио вице-премьера Дагестана Абдусамада Гамидова Раюдин Юсуфов, а также еще двое чиновников и сам Гамидов с 6 февраля находятся под стражей в Москве. Срок следствия по делам Исаева и Юсуфова продлен до 31 декабря.

Чиновники обвинены по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). 3 апреля стало известно, что Гамидову предъявлено новое обвинение по п."в" ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Никто из чиновников не признал своей вины.

Бывшему вице-премьеру и министру экономического развития Дагестана Раюдину Юсуфову вместо изначального обвинения в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) предъявлено обвинение в особо крупной растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ), сообщает сегодня "Коммерсант".

По мнению защиты, доказать факт мошенничества следствию не удалось.

На сайте Следственного комитета Российской Федерации по данным на 05.17 мск 20 декабря информации о новом обвинении, предъявленном Раюдину Юсуфову, нет.

Отметим, что максимальное наказание по части 4 статьи 160 УК РФ - лишение свободы на срок до десяти лет, а по части 4 статьи 159 УК РФ - также лишение свободы на срок до десяти лет. Кроме того, в обоих случаях предусмотрен штраф в размере до миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трех лет.

Ранее Следком обнародовал видео, на котором видны многочисленные предметы роскоши в домах дагестанских чиновников. "Самые большие дома в республике - у должностных лиц, причем находятся они порой в водоохранной зоне", - заявил генпрокурор России Юрий Чайка после февральской поездки в Дагестан. 2 июля Мосгорсуд признал законным арест принадлежащих Абдусамаду Гамидову 500 тысяч рублей, квартиры и земельного участка.