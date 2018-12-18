18 декабря 2018, 16:16

Житель Карачаево-Черкесии заподозрен в причастности к сирийским боевикам

Следствие объявило в международный розыск жителя Карачаево-Черкесии, подозреваемого в том, что он воевал в Сирии на стороне боевиков.

По данным следователей, житель Карачаево-Черкесии в 2014 году добрался на самолете из аэропорта Ставрополя в Турцию, откуда добрался до учебного лагеря боевиков "Муаскар Сабри", расположенного близ сирийского города Табка. С января 2015 года он уже сражался в рядах боевиков запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство". Он "не сдал имеющиеся у него огнестрельное оружие и боеприпасы, не прекратил участие в международной террористической организации и не вернулся в Российскую Федерацию", говорится в сегодняшнем сообщении Следственного управления СКР по Карачаево-Черкесии.

Против 27-летнего уроженца Карачаево-Черкесии возбуждено дело по статье об участии в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством России признана террористической, сообщило республиканское следственное управление на своем сайте. Статья ч.2 ст.205.5 УК России, которая вменяется подозреваемому, предусматривает до 20 лет заключения.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 9 февраля Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к длительным срокам заключения шестерых обвиняемых по делу о ячейке "Исламского государства"* в Карачаево-Черкесии.

Материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также опубликован материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* - "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.

Примечание:

"Подсудимая по делу о создании НВФ в Карачаево-Черкесии заявила о пытках", "Два уроженца Карачаево-Черкесии обвинены в причастности к отряду Басаева", "Вступил в силу приговор осужденным за создание вооруженной группы жителям Карачаево-Черкесии"

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