Депутат Госдумы предложил штрафы за одобрение депортации народов

18 декабря 2018, 13:23

С предложением ввести штрафы от 3 до 50 тысяч рублей за публичную агитацию и пропаганду с целью воспрепятствовать реабилитации репрессированных народов выступил зампред комитета Госдумы России по делам национальностей Руслан Бальбек.

Как писал "Кавказский узел", 30 октября ежегодно отмечается в России как День памяти жертв политических репрессий. Постановление Верховного Совета РСФСР №1763/1-I "Об установлении Дня памяти жертв политических репрессий" было принято 18 октября 1991 года.

Репрессированными признаются народы (нации, народности или этнические группы и иные исторически сложившиеся культурно-этнические общности людей, например, казачество), в отношении которых по признакам национальной или иной принадлежности проводилась на государственном уровне политика клеветы и геноцида, сопровождавшаяся их насильственным переселением, упразднением национально-государственных образований, перекраиванием национально-территориальных границ, установлением режима террора и насилия в местах спецпоселения, говорится в законе №1761-1 "О реабилитации репрессированных народов", размещенном на "Кавказском узле".

Госдуме России предложено ввести штрафы за публичную агитацию и пропаганду с целью воспрепятствовать реабилитации репрессированных народов. Автором законопроекта стал зампред комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек, сообщило 17 декабря RT, уточнив, что документы были вынесены на рассмотрение экспертного совета "Единой России" и имеются в распоряжении редакции.

"Одобрение, непризнание или реабилитация репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению и реабилитированных в соответствии с законом, совершённые публично, будут наказываться штрафом от 3 до 5 тысяч рублей или обязательными работами на срок 20 часов для граждан, от 5 до 10 тысяч рублей для должностных лиц, от 30 до 50 тысяч для юрлиц", - отмечается с сообщении.

При этом, по информации издания, депутат высказал мнение о необходимости внесения соответствующих дополнений в КоАП России в связи с тем, что в некоторых СМИ и интернете активно распространяются видеоролики и другие материалы, которые обвиняют кавказские народы в массовом предательстве в годы Великой Отечественной войны и таким образом формируют в обществе негативное отношение и к реабилитации этих народов.

Депортации народов Кавказа, в частности чеченцев и ингушей, в советское время оправдывались мифами о массовом предательстве и дезертирстве представителей репрессированных народов. При Сталине проводились массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку, целые народы объявлялись "враждебными". Историки располагают множеством документов об острых конфликтах на национальной почве, имевших место именно в сталинскую эпоху, говорится в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

"Факты предательства были в истории каждого народа, как и факты проявления героизма, но обвинять всех людей, разделяя по национальному признаку, недопустимо. Этот приём для разжигания межнациональной розни используют западные страны", - цитируются слова Бальбека в статье.

Напомним, что в 2016 году депутаты Карачаево-Черкесии предложили ввести уголовное наказание за оправдание сталинских репрессий. 22 февраля 2017 года, в канун 73-й годовщины депортации, депутаты Народного собрания Ингушетии единогласно приняли в первом чтении проект закона, запрещающего увековечивать память Иосифа Сталина в республике.

В 1944 году депортации подверглись многие народы Советского Союза. На "Кавказском узле" опубликованы материалы о депортации чеченцев и ингушей, карачаевцев, балкарцев, калмыков.