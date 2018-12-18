18 декабря 2018, 12:15
Заключенный умер во время голодовки в Глданской тюрьме
После 40-дневной голодовки скончался добивавшийся освобождения заключенный Глданской тюрьмы Георгий Пасиашвили.
Пасиашвили был задержан год назад по факту ранения своего соседа. Мужчина отбывал заключение в учреждение по исполнению наказаний №8 в Тбилиси.
Он требовал своего освобождения и в знак протеста отказался от пищи, а позже и от медикаментозного лечения, сообщает сегодня со ссылкой на "Рустави2" "Новости-Грузия".
Тело погибшего было перевезено в бюро экспертизы, через несколько дней его, скорее всего перевезут в его дом в Озургети, передает "Sputnik-Грузия".
При этом не сообщается, по какой именно статье был осужден Георгий Пасиашвили.
Как писал "Кавказский узел", в июле 2015 года в западной Грузии пятеро заключенных объявили голодовку в тюрьме № 2 в городе Кутаиси в знак протеста против обвинительного приговора. В мае 2016 года 55 приговоренных к пожизненному заключению в Глданском учреждении по исполнению наказаний № 8 и в Руставском учреждении № 6 также объявили голодовку, требуя сокращения наказания.
"Девять заключенных в тюрьме Рустави прекратили голодовку", "Объявивший голодовку заключенный СИЗО №2 в Кутаиси доставлен в больницу", "В Руставской тюрьме Грузии погиб заключенный".
18 декабря 2018, 12:21
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18 декабря 2018, 12:15
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Заключенный умер во время голодовки в Глданской тюрьме
После 40-дневной голодовки скончался добивавшийся освобождения заключенный Глданской тюрьмы Георгий Пасиашвили.
18 декабря 2018, 11:36
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