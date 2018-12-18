18 декабря 2018, 00:37

МВД Дагестана назвало бытовой версию перестрелки в Хасавюрте

Конфликт в Хасавюрте произошел на бытовой почве, в перестрелке не использовалось табельное оружие, сообщили "Кавказскому узлу" в пресс-службе МВД Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", вечером 15 декабря молодые люди в Хасавюрте в ходе конфликта устроили стрельбу, ранив друг друга и случайных прохожих. В результате перестрелки были госпитализированы четыре человека - два участника конфликта и двое прохожих. Двое участников перестрелки скрылись, один из них был задержан 16 декабря.

Начальник отдела информации и общественных связей министерства внутренних дел по Республике Дагестан Руслан Ибрагимгаджиев подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что один из участников перестрелки в Хасавюрте был задержан. По его словам, личность второго участника установлена, его поиски продолжаются,

Ибрагимгаджиев опроверг сведения, что в перестрелке применялось табельное оружие.

"Табельного оружия не было, только травматическое и охотничье ружье", - сообщил сотрудник ведомства.

Он подтвердил, что двое участников конфликта и двое прохожих получили ранения.

"Один из участников перестрелки получил ранение грудной клетки, другой - головы. Один прохожий ранен в плечо, второй - в бедро", - рассказал Ибрагимгаджиев.

Сотрудник МВД пояснил, что перестрелка произошла на бытовой почве из-за возникшего конфликта. Он также уточнил, что инцидент произошел на улице Речная, которая расположена далеко от центра города, в частном секторе.

Примечание:

"Трое силовиков ранены при спецоперации в Дагестане", "Житель Кизилюрта осужден за стрельбу на свадьбе", "Силовиков заинтересовала информация о стрельбе в Дагестане".

Автор: Тимур Исаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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