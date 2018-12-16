16 декабря 2018, 21:24

Задержан один из участников перестрелки в Дагестане

Участник конфликта со стрельбой в Хасавюрте доставлен в отдел полиции, правоохранительные органы ищут еще одного человека, сообщили в МВД.

Как писал "Кавказский узел", вечером 15 декабря молодые люди в Хасавюрте в ходе конфликта устроили стрельбу, ранив друг друга и случайных прохожих. В результате перестрелки были госпитализированы четыре человека - два участника конфликта и двое прохожих.

Двое участников конфликта скрылись. Один из них был задержан сегодня, пишет со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона ТАСС.

Задержанный доставлен в отдел полиции, поиски второго мужчины продолжаются, пишет со ссылкой на источник в ГУ МВД по Дагестану РИА "Новости".

По предварительным данным, перестрелка велась из охотничьего и табельного оружия. Возбуждено уголовное дело по статьям 111 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью) и 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов), проинформировали в ведомстве.

На сайтах региональных МВД и Следкома сегодня к 21.23 мск информации об инциденте нет.

Примечание:

"Трое силовиков ранены при спецоперации в Дагестане", "Житель Кизилюрта осужден за стрельбу на свадьбе", "Силовиков заинтересовала информация о стрельбе в Дагестане".

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