Антимонопольное дело возбуждено в отношении мэрии Махачкалы

17 декабря 2018, 17:07

Власти Махачкалы не отменили заключенные контракты на перевозки пассажиров и не провели аукционы по новым правилам, в связи с чем в отношении чиновников возбуждено антимонопольное дело, сообщили сегодня в УФАС Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 21 августа ФАС заявила, что мэрия Махачкалы обязана отменить результаты конкурсов по отбору перевозчиков для маршрутной сети города, проведенные с нарушением антимонопольного законодательства, и расторгнуть соответствующие контракты. Антимонопольщики пригрозили мэрии Махачкалы антимонопольным делом, если все это не будет сделано до 23 ноября.

Антимонопольное дело в отношении администрации Махачкалы и МКУ "Управление промышленности, транспорта, связи и дорожного хозяйства" возбуждено за нарушение закона "О защите конкуренции" в связи с неисполнением требования ФАС в сфере пассажирских перевозок, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте УФАС Дагестана.

Нарушения, которые допущены управлением промышленности, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Махачкалы, не устранены до 23 ноября, как требовало УФАС, отмечается в сообщении.

УФАС, в частности, требовало отменить результаты конкурсов по отбору перевозчиков для маршрутной сети Махачкалы, проведенных с нарушением антимонопольного законодательства по схеме "один лот – один маршрут", расторгнуть договоры с участниками таких конкурсов и прекратить наделять победителей конкурсов полномочиями муниципального органа при осуществлении функций контроля и диспетчирования.

"Рассмотрение антимонопольного дела назначено на 17 января 2019 года", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель УФАС Дагестана.

Комментариев от мэрии Махачкалы и управления промышленности, транспорта, связи и дорожного хозяйства мэрии на решение о возбуждении антимонопольного дела на сайте администрации Махачкалы к 17.06 мск 17 декабря не было.

Ранее, комментируя корреспонденту "Кавказского узла" предупреждения УФАС, начальник управления пресс-службы администрации Махачкалы Тельман Раджабов заявил, что отмена действующих итогов аукционов на обслуживание пассажирских маршрутов возможна только по решению суда. Однако источник в антимонопольной службе не согласился с этим утверждением.

Напомним, ранее дагестанское управление ФАС также требовало от мэрии Махачкалы допустить частников, владеющих одним или несколькими автобусами, к конкурсам на право пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам. Это требование было выполнено. Антимонопольщики обратили внимание на действия чиновников в сфере пассажирских перевозок вскоре после забастовки водителей махачкалинского маршрута 61А, которые требовали дать им возможность самостоятельно выбирать обслуживающую компанию.

Новости о забастовке водителей "Кавказский узел" публиковал на тематической странице "Голодный" протест водителей Махачкалы".