Отменены ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге

15 декабря 2018, 15:49

Движение по Военно-Грузинской дороге разрешено для всех видов транспорта в связи с улучшением погоды, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", Военно-Грузинская дорога была закрыта для всех видов транспорта 12 декабря. Вечером 14 декабря были сняты ограничения на движение легковых автомобилей, к тому времени на границе скопилось уже около 370 фур.

Дорога была открыта для всех видов транспортных средств сегодня в 14.40 мск в связи с улучшением погодных условий на территории Грузии, проинформировало на своем сайте ГУ МЧС по Северной Осетии.

Ведомство не сообщило сегодня об очереди на Военно-Грузинской дороге. Однако, согласно данным веб-камеры сайта "Верхний Ларс" на 15.45 мск, перед КПП на въезде в Грузию стоит очередь из фур, конца которой не видно из-за поворота дороги. На камере, снимающей въезд в Россию из Грузии, видно, что дорога свободна. Изображение на веб-камерах обновляется каждые 15 минут, они предоставлены Северо-Кавказским таможенным управлением, отмечается в сообщении на сайте "Верхний Ларс".

Пропускные пункты на российско-грузинской границе работают круглосуточно, однако в периоды ухудшения погодных условий они бывают временно закрыты, следует из справки "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс", опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле". В разделе "Справочник" также подготовлен справочный материал о Военно-Грузинской дороге.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение дня в грузинском поселке Степанцминда без осадков, температура воздуха -9 градусов, ветер скоростью 7 метров в секунду. Ночью температура понизится до -11, ветер усилится до 9 м/с. 16 декабря также без осадков, температура поднимется до -1, скорость ветра снизится до 6 метров в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса, который также доступен и в легкой версии, могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза.