Глава охраны Зиявудина Магомедова объявлен в международный розыск

15 декабря 2018, 06:02

Тверской районный суд Москвы заочно арестовал начальника охраны предпринимателя Зиявудина Магомедова Дениса Клопнева по обвинению в организации нападения на дагестанского самбиста Шамиля Курамагомедова. Клопнев объявлен в международный розыск.

Как информировал "Кавказский узел", Зиявудин Магомедов и его брат Магомед Магомедов, бывший сенатор, с 31 марта находятся под стражей по обвинению в мошенничестве и организации преступного сообщества для хищения бюджетных средств. 1 ноября стало известно о новом эпизоде в деле братьев Магомедовых. По данным следствия, размер бюджетных средств, в хищении которых обвиняются совладельцы группы компаний "Сумма", увеличен на 300 миллионов рублей и составил 2,8 миллиарда рублей.

14 декабря Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании Клопневу меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщается в материалах на сайте "Суды общей юрисдикции города Москвы".

Заочно арестованный Денис Клопнев объявлен в международный розыск, уточняет со ссылкой на сотрудника Тверского суда Москвы ТАСС.

Бывший директор по сопровождению группы "Сумма" Клопнев обвиняется в организации нападения на дагестанского самбиста Шамиля Курамагомедова. Ему вменяется покушение на убийство (ст. 30 - ч. 1 ст. 105 УК РФ). По словам адвоката обвиняемого, потерпевший Курамагомедов на следствии заявил, что мотивом для его убийства стал отказ спортсмена участвовать в захвате махачкалинского порта. Но Клопнев через защитника передал, что не признает вину, а потерпевшего практически и не знал, "может, видел несколько раз в спортзале", передает "Интерфакс".

Решение об аресте Клопнева, который являлся начальником охраны Зиявудина Магомедова, связано с делом о нападении на Курамагомедова 12 июня 2017 года в Москве. В результате нападения пострадавший получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и перелом носа. Следствие считает, что нападавшие хотели убить спортсмена, но его спасло вмешательство прохожих, пишет сегодня, 15 декабря, "Коммерсант".

Ранее по этому уголовному делу уже взяты под стражу четырехкратный чемпион России по смешанным единоборствам и армейскому рукопашному бою тренер Феликс Уруджев, серебряный призер чемпионата МВД России по рукопашному бою и бронзовый призер чемпионата мира по ушу-саньда Исмаил Алиев, а также заочно арестованы чемпион мира по универсальному бою и обладатель кубка мира по кикбоксингу Курбан Омаров, чемпион Уральского федерального округа по рукопашному бою Рашид Сиражудинов и заслуженный мастер спорта России по универсальному бою Гасан Умалатов, уточняет издание.

Комментариев других подозреваемых по делу или их представителей относительно версии следствия и решения об аресте пока не поступало.