ЕСПЧ отклонил семь исков жителей Южной Осетии против Грузии

14 декабря 2018, 20:47

Европейский суд по правам человека отказался рассматривать семь из 1500 исков, поданных к Грузии в связи с военным конфликтом 2008 года, сообщил сегодня уполномоченный по правам человека при президенте Южной Осетии Инал Тасоев.

По его словам, суд проигнорировал представленные доказательства, в том числе показания свидетелей и документальные свидетельства.

"Еще один момент, который, на наш взгляд, сыграл отрицательную роль при рассмотрении данных исковых заявлений, это то, что в палату, которая их рассматривала, входил грузинский судья Ладо Чантурия, назначенный туда в 2017 году", - процитировало сегодня уполномоченного по правам человека агентство "Рес".

Решение, вынесенное ЕСПЧ, было ожидаемым, сказал замруководителя администрации президента Южной Осетии Алан Джуссоев. "С начала 90-х этот суд стал более политизированным, стал нести другие ценности, чем те, которые изначально в него были заложены <...> Его решения идут в фарватере европейской политики, а мы все знаем отношение Европы к Южной Осетии и событиям, произошедшим в августе 2008 года", - сказал он.

По мнению Джуссоева, такие решения формируют в южноосетинском обществе негативное отношение к европейским организациям, передало издание.

8 августа 2008 года начались боевые действия между Грузией и Южной Осетией, в которые вмешалась Россия. Активные военные действия продлились пять дней. 26 августа Владимир Путин подписал указы о признании Российской Федерацией независимости Южной Осетии и Абхазии. В свою очередь, 28 августа 2008 года парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией. Грузия продолжает считать Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями. Материал о "Пятидневной войне" 2008 года опубликован на "Кавказском узле" в разделе "Справочник".

Ранее в декабре ЕСПЧ постановил уведомить власти Грузии о жалобе гражданки России, заявившей о нарушении своих прав в результате действий грузинских войск в Южной Осетии. При этом сам суд не нашел подтверждений нарушения прав этой женщины. Страсбургский суд отклонил как необоснованные аналогичные жалобы еще нескольких жителей Цхинвала, сообщило 13 декабря РАПСИ.

Напомним, что 21 августа Грузия обратилась в ЕСПЧ с жалобой против России, обвинив ее в притеснении этнических грузин на территории Абхазии и Южной Осетии.

На сайте ЕСПЧ по состоянию на 20:46 мск 14 декабря нет информации об отклонении семи исков граждан Южной Осетии к Грузии, о которых сегодня сообщил омбудсмен Инал Тасоев.