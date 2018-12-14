Прокуратура добилась сноса восьмиэтажки в Махачкале

14 декабря 2018, 13:56

Суд удовлетворил иск прокуратуры о сносе восьмиэтажного многоквартирного дома, разрешение на строительство которого было выдано в нарушение правил землепользования, сообщило сегодня ведомство.

По данным прокуратуры, при выдаче разрешений на строительство восьмиэтажки, в частности, не были соблюдены требования о плотности застройки. "Так, строительство объекта возможно на земельном участке площадью не менее 3 607,74 квадратного метров, в то время как кооперативу принадлежит земля площадью 1090 квадратных метров", - сообщило ведомство.

Прокуратура направила в суд иск о признании недействительными градостроительного плана земельного участка, разрешения на строительство жилого дома, а также о признании возведенного объекта самовольной постройкой и обязании застройщика ее снести. Суд удовлетворил требования, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Дагестана.

В феврале на тот момент еще врио главы Дагестана Владимир Васильев в ответ на критику городской архитектуры Махачкалы заявил, что в городе будут сносить все незаконно построенные объекты. В конце марта 2018 года служба судебных приставов республики опубликовала список домов, подлежащих сносу, в котором было около 50 домов. Однако, по данным пресс-службы мэрии Махачкалы, суды вынесли решение о сносе более 200 незаконно построенных объектов. 6 июня Васильев поддержал снос незаконных новостроек. В ноябре для борьбы с самостроями в Дагестан были направлены специалисты Минстроя.

"Кавказский узел" писал, что вчера, 13 декабря, прокуратура рапортовала о том, что добилась в суде сноса строящегося трехэтажного дома в Махачкале. В сентябре была признана самовольной и подлежащей сносу махачкалинская пятиэтажка. Ранее прокуратура через суд приостановила строительство на улице Нурадилова в Советском районе, против которого выступили местные жители.