Военно-Грузинская дорога. Фото Sputnik / STRINGER https://sputnik-georgia.ru/society/20181214/243473153/Situatsiya-na-dorogakh-Gruzii-sneg-sozdal-problemy-avtomobilistam.html

14 декабря 2018, 11:16

Военно-Грузинская дорога открыта для легковых машин

В связи с улучшением погоды сняты ограничения на проезд легковых автомобилей по Военно-Грузинской дороге, однако по-прежнему запрещено движение большегрузов, сообщило сегодня МЧС.

Как писал "Кавказский узел", Военно-Грузинская дорога была закрыта 12 декабря для всех видов транспорта. 13 декабря более 200 машин ожидали выезда в Грузию на КПП "Верхний Ларс".

Сегодня в 09.00 мск дорога была открыта для легковых автомобилей, сообщается на сайте ГУ МЧС по Северной Осетии.

На выезде из России открытия дороги ожидают 310 грузовиков, написал сегодня в 09.09 мск со ссылкой на представителя ведомства "Интерфакс".

Пропускные пункты на российско-грузинской границе работают круглосуточно, но в периоды ухудшения погодных условий могут быть временно закрыты, сообщается в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс", опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле". В этом же разделе подготовлен справочный материал о Военно-Грузинской дороге

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение дня в грузинском поселке Степанцминда прогнозируются осадки при температура воздуха -7 градусов, скорость ветра - до 11 метров в секунду. Ночью осадков не ожидается, температура снизится до -10, скорость ветра - до 9 метров в секунду. 15 декабря - без осадков, температура -9, ветер скоростью 7 метров в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса, который также доступен и в легкой версии, могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза.

Примечание:

"Введены ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге", "Очередь на "Верхнем Ларсе" выросла за сутки на 30 машин", "Дорожники приступили к реконструкции подъезда к "Верхнему Ларсу".

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