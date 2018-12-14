Военно-Грузинская дорога открыта для легковых машин

14 декабря 2018, 11:16

В связи с улучшением погоды сняты ограничения на проезд легковых автомобилей по Военно-Грузинской дороге, однако по-прежнему запрещено движение большегрузов, сообщило сегодня МЧС.

Как писал "Кавказский узел", Военно-Грузинская дорога была закрыта 12 декабря для всех видов транспорта. 13 декабря более 200 машин ожидали выезда в Грузию на КПП "Верхний Ларс".

Сегодня в 09.00 мск дорога была открыта для легковых автомобилей, сообщается на сайте ГУ МЧС по Северной Осетии.

На выезде из России открытия дороги ожидают 310 грузовиков, написал сегодня в 09.09 мск со ссылкой на представителя ведомства "Интерфакс".

Пропускные пункты на российско-грузинской границе работают круглосуточно, но в периоды ухудшения погодных условий могут быть временно закрыты, сообщается в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс", опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле". В этом же разделе подготовлен справочный материал о Военно-Грузинской дороге.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение дня в грузинском поселке Степанцминда прогнозируются осадки при температура воздуха -7 градусов, скорость ветра - до 11 метров в секунду. Ночью осадков не ожидается, температура снизится до -10, скорость ветра - до 9 метров в секунду. 15 декабря - без осадков, температура -9, ветер скоростью 7 метров в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса, который также доступен и в легкой версии, могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза.