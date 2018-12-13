Более 200 машин ожидают выезда в Грузию на КПП "Верхний Ларс"

13 декабря 2018, 14:02

Для ожидающих открытия проезда по Военно-Грузинской дороге развернуты пункты обогрева, сообщило сегодня МЧС Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", вечером 11 декабря проезд по Военно-Грузинской дороге был закрыт для большегрузов. С 12 декабря запрет на движение по дороге был введен для всех видов транспорта.

Пропускные пункты на российско-грузинской границе работают круглосуточно, но в периоды ухудшения погодных условий могут быть временно закрыты, сообщается в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс", опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле". В этом же разделе подготовлен справочный материал о Военно-Грузинской дороге.

"Скопление транспорта - более 200 единиц, развернуты пункты обогрева, на дороге дежурит дополнительный экипаж Центра медицины катастроф", - со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС по Северной Осетии сообщил сегодня в 11.12 мск "Интерфакс".

Главное управление МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в данном направлении, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте главного управления МЧС по Северной Осетии.

Согласно изображению с веб-камеры, размещенному на сайте "Верхний Ларс", по состоянию на 13.40 мск 13 декабря, на выезде из России перед КПП "Верхний Ларс" наблюдается очередь из грузовиков и легковых автомобилей. На изображении с камеры, снимающей въезд в Россию из Грузии, видно, что на дороге стоит одна легковая машина. Изображения с веб-камер предоставлены Северо-Кавказским таможенным управлением и обновляются каждые 15 минут, отмечается на сайте.

"Все закрыто, огромная пробка, и многие уезжают. Говорят, еще пару дней не откроют, но я пока стою", - написал сегодня в 06.05 мск участник группы "Ситуация на КПП "Верхний Ларс" (Крестовый перевал)" в соцсети "ВКонтакте" под ником Нико Гогитидзе.

"Закрыта", - написал в 13.30 мск участник группы Чермен Ногаев, отвечая на вопрос, какая ситуация на Военно-Грузинской дороге.

Он отметил, что не может выехать второй день и что силовики "говорят, что сегодня не откроют".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение дня в грузинском поселке Степанцминда облачно, без осадков, температура воздуха -9 градусов. Ночью осадков также не ожидается, температура снизится до -10. 14 декабря ожидаются осадки при температуре -7, ветер усилится до 11 метров в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса, который также доступен и в легкой версии, могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза.