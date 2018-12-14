Сотрудник больницы. Фото Влад Александров, ЮГА.ру

14 декабря 2018, 06:23

Число госпитализированных учащихся в Славянске-на-Кубани возросло до 16

16 учеников лицея № 4 в Славянске-на-Кубани были госпитализированы. После проведения дезинфекции его работа будет возобновлена 15 декабря.

Как сообщал "Кавказский узел", 13 декабря в городе Славянск-на-Кубани лицей №4 был закрыт на карантин после массового отравления учеников. Доследственная проверка начата после госпитализации с подозрением на кишечную инфекцию 15 учащихся.

Четверо учащихся лицея 13 декабря госпитализировали с признаками гастроэнтерита, остальных - с ОРЗ и простудой. Всего в лечебное учреждение попали 16 детей. Первичным диагнозом была норовирусная инфекция. Анализы взяли у всех учеников, диагноз подтвердился только у одного ребенка, уточняет вечером 13 декабря в 19:55 сайт "Юга.ру".

По информации местных властей, лицей заработает уже 15 декабря. После проведение дезинфекции в школе работа лицея будет возобновлена, сообщает со ссылкой на сотрудника администрации Славянского района ТАСС.

Примечание:

"Детский лагерь на Кубани возобновил работу", "Дело об отравлении воспитанников детсада в Ростовской области направлено в суд", "Прокуратура нашла 58 нарушений на многолюдных объектах Ставрополья".

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