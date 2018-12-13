Лицей на Кубани закрыт на карантин после массового отравления учеников

13 декабря 2018, 19:25

Доследственная проверка начата после госпитализации с подозрением на кишечную инфекцию 15 учащихся лицея №4 в городе Славянск-на-Кубани. Учебное заведение закрыто на карантин до обнаружения источника инфекции, сообщил Следком.

По данным ведомства, с подозрением на кишечную инфекцию сегодня были госпитализированы 15 учеников "в возрасте от 7 до 16 лет", их состояние "оценивается как стабильно удовлетворительное".

"Сегодня на занятия не явилось свыше 250 учащихся. Лицей закрыт на карантин", - говорится в сообщении Следственного управления СК по Краснодарскому краю.

У 13 госпитализированных в инфекционное отделении Славянской центральной районной больницы выявлены признаки кишечной инфекции, еще у двоих - ОРЗ, сообщил со ссылкой на представителя дежурно-диспетчерской службы Славянского района "Интерфакс".

По данным краевого управления Роспотребнадзора "за медицинской помощью обратилось 14 детей с признаками респираторной вирусной и кишечной инфекции".

"По случаю группового заболевания учащихся [...] проводится проверка водопроводной воды, пищевых продуктов, санитарного состояния помещений [...] Работники пищеблока, техслужащие, сотрудники совета по питанию обследованы на вирусы и острые кишечные инфекции", - говорится в сообщении на сайте администрации Славянского района Краснодарского края.

Уточняется также, что "организованы 12 бригад для посещения на дому отсутствующих детей".

По состоянию на 19.20 на сайте Минобразования Краснодарского края нет информации о том, как долго продлится карантин в лицее Славянска-на-Кубани.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что директор городского водоканала был заподозрен в причастности к массовому отравлению жителей станицы Раевской в Новороссийске.