Сотрудник СИЗО Нальчика условно осужден за избиение заключенного

12 декабря 2018, 16:58

Нальчикский горсуд признал бывшего начальника режимного отдела местного СИЗО виновным в превышении полномочий и назначил ему условный срок за избиение заключенного.

Согласно приговору суда, один из заключенных СИЗО-1 в Нальчике заявил о несанкционированном обыске, призвав к групповому неповиновению сотрудникам изолятора. Кроме того, он начал стучать по двери камеры. Начальник отдела режима и надзора надел на него наручники и отвел в свой кабинет, сообщили в прокуратуре Нальчика. "Здесь он незаконно применил к осужденному физическое насилие, нанеся ему несколько ударов в область головы и туловища", - отметили в ведомстве.

Бывший сотрудник СИЗО признал себя виновным и ходатайствовал о принятии решения по делу в особом порядке. Суд назначил ему три года условного лишения свободы с двухлетним испытательным сроком, проинформировало сегодня РИА "Новости".