12 декабря 2018, 16:58

Сотрудник СИЗО Нальчика условно осужден за избиение заключенного

Нальчикский горсуд признал бывшего начальника режимного отдела местного СИЗО виновным в превышении полномочий и назначил ему условный срок за избиение заключенного.

Согласно приговору суда, один из заключенных СИЗО-1 в Нальчике заявил о несанкционированном обыске, призвав к групповому неповиновению сотрудникам изолятора. Кроме того, он начал стучать по двери камеры. Начальник отдела режима и надзора надел на него наручники и отвел в свой кабинет, сообщили в прокуратуре Нальчика. "Здесь он незаконно применил к осужденному физическое насилие, нанеся ему несколько ударов в область головы и туловища", - отметили в ведомстве.

Бывший сотрудник СИЗО признал себя виновным и ходатайствовал о принятии решения по делу в особом порядке. Суд назначил ему три года условного лишения свободы с двухлетним испытательным сроком, проинформировало сегодня РИА "Новости".

Фамилии избитого заключенного и осужденного сотрудника СИЗО не называются. На сайте УФСИН по Кабардино-Балкарии к 16.58 мск 12 декабря не появилось комментариев относительно данного приговора.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2017 года прокуратура заявила, что в нальчикском СИЗО нарушается порядок рассмотрения обращений заключенных под стражу, а впервые осужденных содержат в одной камере с рецидивистами.

Отметим, что в апреле 2016 года родственники заключенных СИЗО №1 Нальчика заявили о том, что противоправные действия сотрудников изолятора спровоцировали массовую голодовку. Члены республиканской Общественной наблюдательной комиссии после посещения СИЗО заявили, что заключенные пожаловались на избиения. Однако в УФСИН по Кабардино-Балкарии сочли голодовку заключенных необоснованной и неправомерной, а действия сотрудников - законными.

Примечание:

"Обращение Черкесова пополнило список из десятков жалоб заключенных на пытки", "Сестра осужденного за нападение на Нальчик пожаловалась на его пытки в колонии", "Защита заявила о халатном отношении прокуратуры к заявлениям о пытках обвиняемых по делу о халифате".

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