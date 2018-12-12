12 декабря 2018, 16:58
Сотрудник СИЗО Нальчика условно осужден за избиение заключенного
Нальчикский горсуд признал бывшего начальника режимного отдела местного СИЗО виновным в превышении полномочий и назначил ему условный срок за избиение заключенного.
Согласно приговору суда, один из заключенных СИЗО-1 в Нальчике заявил о несанкционированном обыске, призвав к групповому неповиновению сотрудникам изолятора. Кроме того, он начал стучать по двери камеры. Начальник отдела режима и надзора надел на него наручники и отвел в свой кабинет, сообщили в прокуратуре Нальчика. "Здесь он незаконно применил к осужденному физическое насилие, нанеся ему несколько ударов в область головы и туловища", - отметили в ведомстве.
Бывший сотрудник СИЗО признал себя виновным и ходатайствовал о принятии решения по делу в особом порядке. Суд назначил ему три года условного лишения свободы с двухлетним испытательным сроком, проинформировало сегодня РИА "Новости".
Фамилии избитого заключенного и осужденного сотрудника СИЗО не называются. На сайте УФСИН по Кабардино-Балкарии к 16.58 мск 12 декабря не появилось комментариев относительно данного приговора.
Как писал "Кавказский узел", в июне 2017 года прокуратура заявила, что в нальчикском СИЗО нарушается порядок рассмотрения обращений заключенных под стражу, а впервые осужденных содержат в одной камере с рецидивистами.
Отметим, что в апреле 2016 года родственники заключенных СИЗО №1 Нальчика заявили о том, что противоправные действия сотрудников изолятора спровоцировали массовую голодовку. Члены республиканской Общественной наблюдательной комиссии после посещения СИЗО заявили, что заключенные пожаловались на избиения. Однако в УФСИН по Кабардино-Балкарии сочли голодовку заключенных необоснованной и неправомерной, а действия сотрудников - законными.