12 декабря 2018, 15:14

Замглавы Минстроя Калмыкии оштрафован за взятку

Суд назначил бывшему заместителю министра по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Калмыкии 60 тысяч рублей штрафа за получение взятки, сообщило сегодня следствие.

По версии следствия, 16 ноября 2017 года чиновник получил от представителей одной из компаний автомобильные диски и покрышки на 21 тысячу рублей. Взамен он пообещал "покровительство при выполнении работ по содержанию автомобильных дорог на территории Яшалтинского и Городовиковского районов Калмыкии", - сообщило сегодня следственное управление Следственного комитета по Калмыкии на своем сайте.

Суд признал его виновным по статье о получении должностным лицом взятки в виде иного имущества и назначил ему штраф в 60 тысяч рублей, уточнило ведомство. Отметим, что санкции статьи предусматривают до трех лет лишения свободы.

"Кавказский узел" также писал, что суд приговорил заведующую хирургическим отделением городской поликлиники в Элисте к штрафу в размере 60 тысяч рублей с лишением права занимать врачебные должности в учреждениях и органах здравоохранения сроком один год за взятку в 25 тысяч рублей от местной жительницы.

Примечание:

"Замглавы астраханского Минсельхоза оштрафован за получение взятки", "Преподаватель вуза в Астрахани осужден за взятки", "Глава сельской администрации в Астраханской области обвинена в коррупции".

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