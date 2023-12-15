Камалов Хаджимурад Магомедович

15 декабря 2023, 09:45

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Российский журналист, учредитель общественно-политической газеты «Черновик». Был смертельно ранен 15 декабря 2011 года недалеко от офиса газеты.

Жалоба в Европейский суд

14 декабря 2021 года жалоба родственников Хаджимурада Камалова в Европейский суд по правам человека была коммуницирована с жалобой родственников другого убитого дагестанского журналиста Ахмеднаби Ахмеднабиева. Родные журналистов жалуются на неэффективное расследование преступлений. «По обоим делам ЕСПЧ задал вопросы российскому государству в позитивном и процессуальном аспектах о нарушениях статьей 2 и 10 Европейской конвенции о правах человека», - сообщил адвокат Тумас Мисакян, привлеченный к делу «Кавказским узлом».

«То, что дела объединены, никак не повлияет на ход судебного дела и не ускорит итог. Это ни на что не влияет, просто суд объединил схожие дела <...> На размере возможной компенсации объединение дел также не отразится», - добавил адвокат.

Дело в суде

С 17 декабря 2020 года идет рассмотрение дела в Южном окружном военном суде в Ростове-на Дону.

Адвокаты подсудимых и брат Хаджимурада Магди Камалов считают, что следствие, ограничившись одной версией, завели дело в тупик. «Я и раньше заявлял о том, что это фальсифицированное дело. А сейчас, после изучения всех материалов дела, я в этом только еще больше убедился», - заявил Магди Камалов.

По его мнению, все обвинение строится на «выбитых показаниях» и «свидетельствах людей, зависимых от следователей». «Я хочу, чтобы [...] были осуждены те, кто действительно убил моего брата. У Исаева, как я считаю, не было мотива заказывать убийство. Обвинение ссылается на две публикации в «Черновике», из-за которых, по версии обвинения, и было совершено преступление. Но одно из них не имеет отношения к Исаеву, а автором второго вообще был не брат», - отметил Магди Камалов. Хазамов и Абигасанов ненавидят друг друга, а Исаев Абигасанова боялся – утверждает он.

Магди Камалов также утверждает, что знает заказчика и кто был посредником между Абигасановым и заказчиком, что говорил об этом руководителю следственной группы генерал-лейтенанту Льву Гуре, но тот отмел эту версию .

Следствие длиной 10 лет

В организации и убийстве Хаджимурада Камалова обвинены четверо уроженцев Дагестана. Заказчиком преступления назван бывший вице-премьер Дагестана Шамиль Исаев. Мурад Шуайбов был задержан по подозрению в убийстве Камалова еще в декабре 2012 года, позднее его осудили за убийство журналиста Малика Ахмедилова. Шамиль Исаев в 2020 году был признан виновным в присвоении 56,4 миллиона рублей и приговорен к четырем годам и шести месяцам колонии. Помимо них обвинения предъявлены Магомеду Хазамову и Магомеду Абигасанову.

При этом дядя братьев, глава Союза журналистов Дагестана Али Камалов, в 2020 году заявлял, что между Хаджимурадом Камаловым и Шамилем Исаевым были личные неприязненные отношения, а следствие пришло к «правильному конечному выводу». Шамиль Исаев вину не признавал, а фабулу дела критиковал в публичном ответе Орхану Джемалю .

В марте 2018 года родные и коллеги Хаджимурада Камалова добились передачи дела о его убийстве в центральный аппарат Следкома России. Расследование завершилось к концу сентября 2020 года.

В июле 2022 года Южный окружной военный суд признал виновными всех четырех фигурантов уголовного дела. Исаев и Абигасанов приговорены к 16 годам в колонии строгого режима, Шуайбов - к 23 годам, Хазамов - к 24 годам в колонии строгого режима .

С выводами суда не согласны редакция «Черновика» и брат Хаджимурада Камалова, Магди .

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Убийство

Около полуночи 15 декабря 2011 года Хаджимурад Камалов вышел из своего офиса, чтобы проводить знакомого. Когда он возвращался, на улице Магомеда Гаджиева по нему открыли огонь, целились в голову. По данным следствия, на месте было обнаружено 14 гильз. После чего преступники скрылись.

И, хотя тогдашний президент Дагестана сообщил, что «Убийство произошло на глазах у многих людей», а «правительственный участок улицы Гаджиева был утыкан» камерами наружного наблюдения, по горячим следам ни одного преступника задержать не удалось.

Похороны Камалова, на которые собрались несколько десятков тысяч человек, состоялись 16 декабря в Махачкале. Процессия с телом погибшего прошла около 10 километров — от мечети на улице Котрова в центре столицы республики до кладбища на окраине города. За последние несколько десятилетий так в последний путь в Дагестане провожали лишь народного поэта Дагестана Расула Гамзатова .

Черновик

Летом 2003 года Хаджимурад Камалов основал общественно-политический еженедельник «Черновик». Костяк коллектива состоял из уже известных и опытных журналистов, ранее работавших в еженедельнике «Новое дело» и решивших, что Дагестану нужна и другая газета, отличающаяся от всех. В 2005 году Камалов передал пост главного редактора Расулу Хайбулаеву и сосредоточился на том, чтобы превратить дагестанскую газету в прибыльный бизнес .

26 августа 2008 года в рамках уголовного дела, возбужденного против главного редактора газеты Надиры Исаевой по обвинению в экстремизме, были проведены обыски в домах у Хаджимурата Камалова и редактора отдела политики Артура Маммаева, «с целью проверки выдвинутой версии и проверки имеющейся в деле оперативной информации». 19 мая 2011 года в Махачкале суд оправдал журналистов по всем предъявленным им ранее обвинениям.

В сентябре 2009 года в Махачкале неизвестными были распространены листовки с угрозами в адрес дагестанских журналистов, адвокатов, общественных деятелей и др. В них анонимные авторы назвали 16 фамилий, в числе которых был и Хаджимурад Камалов. В июне 2011 же года стало известно, что «Черновик» награжден премией «Свободная пресса Восточной Европы» имени Герда Буцериуса.

Хаджимурад Камалов неоднократно выражал обеспокоенность напряженной обстановкой в республике, комментируя проблемные ситуации в регионе. Свою позицию он озвучивал по самым разным темам - от противостояний религиозных общин до проблем коррупции, вооруженных конфликтов и свободы СМИ.

Отклики на смерть

Нина Огниянова, директор по России и Евразии Комитета по защите журналистов (CPJ, New York): «Новость нас потрясла. Это была публичная казнь, демонстративная экзекуция».

Олег Панфилов, основатель и до 2011 года директор российского Центра экстремальной журналистики: «Мне кажется, люди, которые хотят свести счеты с журналистами, сейчас уже будут действовать открыто. Они уже не будут опасаться каких-то последствий. Поскольку Дагестан, Северный Кавказ, – это безнаказанность за массовое убийство людей, не только журналистов, населения вообще».

Алексей Малашенко, член научного совета Московского центра Карнеги: «Как это ни печально, но это убийство было ожидаемо, Камалов и его "Черновик" слишком многих раздражал. Это самая популярная дагестанская газета, и когда говорили о независимой прессе в Дагестане, имели в виду именно ее».

Максим Шевченко, журналист, ведущий Первого канала: «Хаджимурат Камалов - гордый и красивый человек яркого таланта, шедший против силы и не боявшийся вступать в борьбу с мерзотной криминально-бандитской системой Дагестана - убит!!!! Это реальный запал к пороховой бочке Дагестана, и, без того, уже дымящейся».

Биография

Хаджимурад Камалов родился 11 февраля 1965 года в селении Согратль Гунибского района Дагестанской АССР. Аварец. В 1980 году окончил Согратлинскую среднюю школу. В 1982 году окончил Дагестанский политехнический институт по специальности, гидротехник. В 1990 году окончил Ленинградский политехнический институт .

Работал журналистом в газете «Новое Дело».

В 2006 году создал издательство «Свобода слова».

21 августа 2007 года Указом Президента Республики Дагестан был включен в состав Экономического совета при Президенте Республики Дагестан.

15 декабря 2012 года в Москве в Центральном доме журналиста прошла торжественная церемония вручения премии имени Андрея Сахарова «За журналистику как поступок». Хаджимурад Камалов посмертно стал одним из 13 лауреатов премии. Специальный диплом «За жизнь, отданную журналистике» был передан председателю Союза журналистов Дагестана, дяде Хаджимурада Али Камалову.

Был женат. У него осталось двое детей.

Примечания