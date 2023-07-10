10 июля 2023, 17:06

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Ежегодно во второе воскресенье июля жители Северной и Южной Осетии отмечают национальный праздник День Святого Хетага. В этот день принято возносить молитвы к Всевышнему, прося о мире, здоровье и помощи в делах. Как отмечают древний праздник в Осетии и о чем говорится в легенде о Хетаге, рассказывается в справке "Кавказского узла".

История праздника

Особо почитаемый у осетин праздник Святого Хетага (Хетаджы бон) проходит ежегодно во второе воскресенье июля в священной роще Уастырджи (рощи Хетаги) .

В основе праздника лежит древнее предание, согласно которому Хетаг против воли своих родственников одним из первых в Осетии принял христианство . По преданию, Хетаг бежал от гнева родственников. Когда его настигли, он обратился с молитвой к Богу. И тогда от леса отделилась роща и укрыла беглеца.

Главные празднования происходят в осетинской святыне - роще Хетага, расположенной в 30 километрах от Владикавказа у селения Суадаг на берегу реки Ардон. Она имеет почти идеально круглую форму, занимает около 13 гектаров и стоит особняком от основного лесного массива. В рощу съезжаются жители со всех районов Осетии . В этот день осетины возносят молитвы к Всевышнему, прося о мире, здоровье и помощи в делах.

Статус государственного праздника День Святого Хетага получил в 1994 году указом главы Северной Осетии .

Обычаи

В День Святого Хетага в осетинских семьях готовят главные блюда праздника — три осетинских пирога, чашу с традиционным осетинским напитком, вареное мясо ритуального животного .На праздничный стол не принято ставить мясо птицы, рыбу или свинину.

В священную рощу с утра люди идут пешком, неся с собой приношения: ритуальные треугольные пироги, три ребра жертвенного животного, напитки, которые после освящения люди увозят обратно домой .



С рощей Хетага связаны некоторые запреты. Например, здесь запрещено разводить огонь, пить спиртное и проливать кровь. Из рощи ничего нельзя выносить, даже фрукты и ягоды, сорванные в роще, необходимо съесть там же .

До Второй мировой войны посещать рощу могли только мужчины . Но в годы войны сюда стали приходить и женщины, чтобы помолиться за мужчин, и этот запрет был снят .

В 2023 году, по данным пресс-службы МВД Северной Осетии, рощу Хетага в день праздника посетили около 5 тысяч человек. В канун праздника роща была обследована и взята под круглосуточную охрану. Чтобы избежать заторов, транзитный транспорт был направлен в объезд, для посетителей были организованы временные съезды и парковки автотранспорта

Легенда о Хетаге

В урочище Хетаг, за рекой Кубань, жили давно, очень давно три брата, внуки славного Инала. Старшего звали Хетагом, среднего – Биасланом, и третьего - Исламом. Братья поссорились между собою: Хетаг держал одну сторону, а Биаслан с младшим братом - другую.



- Не будем с тобою жить, - сказали однажды два брата Хетагу.



- После этого и сам с вами не хочу оставаться, - сказал Хетаг, убежал с двумя сыновьями оттуда. Два брата, узнавши о побеге, порешили догнать и убить его, с тем соображением, что если он где-нибудь поселится и произведет большое потомство, то как он сам, так и его потомки, не оставят их в спокойствии.



Бег свой Хетаг направил налево, в направлении Кавказских гор. Когда он приближался к месту, где стоял минарет, погоня настигла его. Были убиты два его сына - Увиджако и Еналдико: сам же Хетаг спасся, укрывшись в башне. Затем он продолжил свой бег в направлении к Алагиру. Он уже приближался к месту Суадаг, как его опять стали догонять два брата, с большою толпою других людей.

Хетаг почти выбился из сил - так сильно он утомился; он уже подумывал остановиться и отдать себя в руки братьев. Погоня была уже почти рядом, когда он услышал голос из леса, расположенного на дальней горе:



- В лес, Хетаг, в лес!



Хетаг, изнемогая от усталости, прокричал в ответ:



- Хетаг уже не поспеет в лес, а пускай лес поспеет к Хетагу!



Откуда ни возьмись, вдруг его окружает красивый маленький лесок...



Братья прекратили погоню, так как стало ясно, что Хетагу покровительствуют какие-то ангелы-хранители, против которых они были бессильны и поехали назад.



Это место служит теперь молельней и считается столь священным, что охотник, убивший там какую-нибудь дичь, не может взять ее домой и должен непременно там же справиться с нею; вообще, всякий, пользовавшийся какими-либо дарами этого священного леса: плодами, ягодами, медом и прочими, которыми весьма обилен этот лесок, должен тут же употребить найденное, не имея права ничего взять домой, под страхом тяжелой болезни.



Отдохнув в роще хорошенько, Хетаг направился к Нару и пришел в Нар, в Цми. Там он стал на один большой белый камень.



Легенда говорит, что то место, где находились ступни Хетага, опустилось вниз и что теперь этот камень находится там же, где стоит Нарыкау и имеет вид ступни. Здесь Хетаг остался на жительство и от него пошли потомки, нынешние Хетагуровы и вообще все наровцы.

Легенда приведена в интерпретации Дзерассы Тменовой.

Примечания: