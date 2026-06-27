Высший партсуд КПРФ утвердил исключение Инны Пагаевой

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Центральная контрольно-ревизионная комиссия КПРФ оставила в силе исключение Инны Пагаевой из партии и аннулировала итоги сочинской партконференции. Сама Пагаева заявила, что это решение стало подтверждением превращения КПРФ в структуру, имитирующую оппозицию.

Как сообщал "Кавказский узел" группа сочинских коммунистов избрала Инну Пагаеву своим лидером, однако часть их однопартийцев с таким решением не согласилась. Краевой орган КПРФ признал решение недействительным и в рядах сочинских коммунистов произошел раскол, фактически действуют два руководящих центра. Президиум контрольно-ревизионной комиссии КПРФ по Краснодарскому краю исключил из членов партии Инну Пагаеву. Она обратилась к лидеру партии и в Центральный комитет партии, потребовав признать незаконность решения. Раскол в сочинском отделении КПРФ обернулся травмами и заявлением в полицию.

Центральная контрольно-ревизионная комиссия (ЦКРК) КПРФ – это контролирующий и ревизионный орган партии. Комиссия следит за тем, чтобы все члены партии и партийные организации (от местных до центральных) соблюдали Устав КПРФ и выполняли решения партийных съездов. При этом ЦКРК не руководит партией.

ЦКРК оставила без удовлетворения жалобы сочинских коммунистов

27 июня сочинские коммунисты, которые пожаловались в центральную контрольно-ревизионную комиссию (ЦКРК) КПРФ на притеснения со стороны однопартийцев, получили ответ. Из ответа следует, что комиссия оставила без удовлетворения жалобы на отмену отчетно-выборной конференции городского отделения и на исключение бывшего первого секретаря Инны Пагаевой из партии.

В распоряжении "Кавказского узла" имеются четыре внутренних документа президиума центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ, посвященных конфликту в сочинском отделении партии. Речь идет о двух аналитических записках, подготовленных комиссией под руководством председателя комиссии Е.И. Газеева, и двух постановлениях президиума ЦКРК, подписанных председателем комиссии Н.Н. Ивановым.

Документы касаются сразу двух самостоятельных внутрипартийных споров. Первый – законности решения бюро краснодарского крайкома КПРФ от 26 мая, которым отчетно-выборная конференция Сочинского горкома, состоявшаяся 16 мая, была признана недействительной.

Второй – жалобы Инны Пагаевой на решение краснодарской краевой контрольно-ревизионной комиссии заменить ранее объявленный ей строгий выговор на исключение из партии.

В аналитической записке комиссия указала, что обращения из Сочинского городского отделения ранее уже неоднократно рассматривались ЦКРК, однако ни по одному из них заявители не получили поддержки, а прежние решения комиссии, по мнению авторов документа, не исполнялись местным партийным руководством.

Основной причиной конфликта ЦКРК назвала существование внутри сочинского отделения "устойчиво проявляющей себя антипартийной деятельностью фракционной группы". По версии комиссии, представители этой группы во время отчетно-выборной конференции нарушили требования партийной инструкции о проведении выборов, а их поведение носило "вызывающий, а порою угрожающий и оскорбительный" характер, из-за чего для урегулирования ситуации привлекались сотрудники правоохранительных органов.

В документах также сказано, что после признания конференции недействительной часть сочинских коммунистов 31 мая самостоятельно провела альтернативное собрание, на котором избрала собственные руководящие органы и первого секретаря. Комиссия назвала эти органы нелегитимными, а в числе организаторов мероприятия указала Инну Пагаеву, Сергея Бернасовского, Игоря Волина и Марка Маркаряна.

На основании этих выводов президиум ЦКРК постановил оставить апелляционную жалобу без удовлетворения и сохранить в силе решение краснодарского крайкома об отмене итогов сочинской отчетно-выборной конференции.

Действия краевой комиссии признаны соотвествующими Уставу партии

Второй блок документов посвящен жалобе Инны Пагаевой. Из материалов следует, что первоначально бюро Сочинского горкома ограничилось дисциплинарным взысканием в виде строгого выговора. Однако затем секретарь городского комитета С.Ф. Баскаков обжаловал это решение, посчитав наказание несоразмерным допущенным нарушениям. После рассмотрения обращения краснодарская краевая контрольно-ревизионная комиссия изменила ранее принятое решение и заменила строгий выговор исключением из партии.

Рассматривая апелляцию Пагаевой, ЦКРК указала, что краевая комиссия действовала в пределах своих полномочий, предусмотренных уставом КПРФ и положением о контрольно-ревизионных органах партии, которое позволяет вышестоящим комиссиям изменять ранее принятые дисциплинарные решения.

В записке также сказано, что после проведения альтернативной конференции Инна Пагаева подписывала документы в качестве первого секретаря бюро комитета сочинского городского отделения, хотя, как утверждает комиссия, такой должности в структуре КПРФ не существует, а сама Пагаева не обладала соответствующими полномочиями.

Президиум ЦКРК согласился с этими выводами и постановил оставить без удовлетворения жалобу Пагаевой, а решение о ее исключении – без изменения.

ЦКРК также указала, что на второй этап XIX съезда КПРФ поступило коллективное обращение, подписанное 52 заявителями, однако по поручению съезда оно также было передано для рассмотрения в ЦКРК и рассмотрено в рамках текущих материалов.

Сочинские коммунисты исчерпали внутрипартийные способы защиты

Инна Пагаева, Сергей Бернасовский, Игорь Волин, Марк Маркарян, Игорь Васильев, Виктор Смирнов, а также другие коммунисты, подписавшие обращение в высшую партийную инстанцию, заявили корреспонденту "Кавказского узла", что у них не осталось сомнений, что КПРФ перестала быть оппозиционной партией, и стала партией, имитирующей демократию.

По их мнению, документы ЦКРК фиксируют завершение внутрипартийного рассмотрения сразу двух конфликтов – о законности отмены отчетно-выборной конференции сочинского горкома и об исключении Инны Пагаевой из партии. Также члены сочинского партийного актива продолжают настаивать, что считают произошедшее следствием внутрипартийного конфликта и не согласны с выводами центральных органов партии.

"Этот ответ на жалобу 52 убежденных сочинских коммунистов левого толка и исключение меня, и остальных товарищей, из рядов партии, собственно и есть подтверждение тому, что оппозиции партии власти больше нет – ни в центре, ни в регионах. Развал КПРФ медленно, но методично произошел не извне, а изнутри. После этого ответа все иллюзии отпали. Но что делать и какая реакция будет сочинских коммунистов на этот свершившийся факт, мы пока не решили", –сказала Инна Пагаева корреспонденту "Кавказского узла".

После решения Президиума ЦКРК у сочинских коммунистов нет больше возможности добиться пересмотра ситуации внутри партии, отметила юрист Елена Диденко.

"Решение Президиума ЦКРК означает завершение внутрипартийной процедуры обжалования. После того как высший контрольно-ревизионный орган оставил решения региональных органов в силе, рассчитывать на пересмотр внутри партии практически невозможно", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Если исключенные коммунисты намерены продолжать заниматься своей деятельностью, то им следует сосредоточиться не на партийной бюрократии, а на сохранении собственного организационного ядра. Закон позволяет создавать общественные объединения, инициативные группы, заниматься защитой социальных, экологических и трудовых прав граждан, участвовать в муниципальной политике через предусмотренные законодательством формы выдвижения кандидатов и общественного контроля, отметила юрист.

"Политическая деятельность не заканчивается с прекращением членства в конкретной партии. Если активисты сохранят доверие жителей Сочи и продолжат защищать интересы горожан, они смогут оставаться заметными участниками общественной жизни", – сказала Диденко.