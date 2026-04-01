Дошло до суда дело о гибели сотрудницы психоневрологического диспансера в Кореновске

На рассмотрение суда передано дело об обрушении межэтажного перекрытия в психоневрологическом диспансере в Кореновске, при котором погибла сотрудница, заместитель директора обвинен в халатности, а техник - в причинении смерти по неосторожности.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2024 года в Кореновском психоневрологическом диспансере обрушилось межэтажное перекрытие, погибла сотрудница из числа медперсонала.

Завершено расследование уголовного дела в отношении двух сотрудников Кореновского психоневрологического диспансера, которые обвиняются в обрушении здания и гибели санитарки, пишет 31 марта "Утренний Юг".

На рассмотрение суда передано дело заместителя директора учреждения, который обвиняется в халатности (часть 2 статьи 293 УК РФ), и техника, который обвиняется в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (часть 2 статьи 109 УК РФ).

По версии следствия, обвиняемые должным образом не проконтролировали техническое состояние здания интерната, им было известно о появлении трещины в обшивке колонны и снижении несущей способности конструкции, но необходимых мер для обеспечения безопасности они не приняли.