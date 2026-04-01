Дошло до суда дело о гибели сотрудницы психоневрологического диспансера в Кореновске
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
На рассмотрение суда передано дело об обрушении межэтажного перекрытия в психоневрологическом диспансере в Кореновске, при котором погибла сотрудница, заместитель директора обвинен в халатности, а техник - в причинении смерти по неосторожности.
Как писал "Кавказский узел", в октябре 2024 года в Кореновском психоневрологическом диспансере обрушилось межэтажное перекрытие, погибла сотрудница из числа медперсонала.
Завершено расследование уголовного дела в отношении двух сотрудников Кореновского психоневрологического диспансера, которые обвиняются в обрушении здания и гибели санитарки, пишет 31 марта "Утренний Юг".
На рассмотрение суда передано дело заместителя директора учреждения, который обвиняется в халатности (часть 2 статьи 293 УК РФ), и техника, который обвиняется в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (часть 2 статьи 109 УК РФ).
По версии следствия, обвиняемые должным образом не проконтролировали техническое состояние здания интерната, им было известно о появлении трещины в обшивке колонны и снижении несущей способности конструкции, но необходимых мер для обеспечения безопасности они не приняли.
