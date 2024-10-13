RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
08:39, 13 октября 2024

Человек погиб в результате обрушения здания диспансера в Кореновске

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В городе Кореновск Краснодарского края в результате обрушения межэтажного перекрытия в психоневрологическом диспансере погибла сотрудница медперсонала, эвакуированы более 200 человек, сообщили сегодня в МЧС.

По данным управления МЧС по Краснодарскому краю, в Кореновске в здании психоневрологического диспансера обрушилось межэтажное перекрытие, под завалом обнаружено тело женщины – сотрудницы медперсонала.

Сообщение дежурному о ЧП поступило 01.15 мск, здание двухэтажное, обрушение произошло на площади около 100 квадратных метров. Причина обрушения устанавливается. Эвакуировано 206 человек, сообщило ведомство сегодня на своем сайте.

Женщина, которая погибла при обрушении межэтажного перекрытия, работала в диспансере медсестрой. Никто из эвакуированных за помощью к врачам не обращался, сообщил сегодня на своей странице в соцсети "ВКонтакте" телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Флаг Ингушетии. Фото: пресс-служба главы и правительства Ингушетии
13 октября 2024, 07:43
Сотрудники прокуратуры Ингушетии сообщили об указании сбрить бороды
Наталья Федоренко. Фото из личного архива
13 октября 2024, 06:49
Наталья Федоренко рассказала подробности своего пребывания в СИЗО
13 октября 2024, 05:52
Военные из Азербайджана приняли участие в учениях в Турции
13 октября 2024, 04:56
Дмитрий Шубин осужден за злоупотребление полномочиями
13 октября 2024, 03:57
Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира по боксу
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
15:45, 23 июля 2024
BERG...man Tbilisi
30
Как стартовали в ЧР по футболу клубы С. Кавказа и Юга РФ
Все блоги
Справочник
Игбал Абилов. Скриншот https://www.youtube.com/watch?v=tgK8aBXRZ5M Как связан арест Игбала Абилова с преследованием талышских активистов

Конфликт у офиса Wildberries. 18 сентября 2024 года. Скриншот видео Телеграм-канал Mash Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым

Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

Блогеры
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:06, 2 октября 2024
BERG...man Tbilisi
15
Квадроберы кусают детей? Прогресс и демократия, эволюция вспять или надо лечить и запрещать?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
12:11, 4 августа 2024
BERG...man Tbilisi
17
Зенит - Ростов: 5-0. Феерический дебют Глушенкова и довольный Карпин. Видео
Фото
15:45, 23 июля 2024
BERG...man Tbilisi
30
Как стартовали в ЧР по футболу клубы С. Кавказа и Юга РФ
Аналитика
09 октября 2024, 11:32
В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в III квартале 2024 года 2 человека убито и один ранен
07 октября 2024, 13:21
2 человека погибли в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в сентябре 2024 года
Темы дня
Тушение пожара на месте взрыва на АЗС в Грозном. Кадр видео МЧС https://t.me/mchs_official/23301
12 октября 2024, 18:03
Девять человек стали жертвами взрыва на заправке в Грозном

Момент нападения. Кадр видео из телеграм-канала "Ингтерпол" https://t.me/ingterpol_news/1664
12 октября 2024, 14:00
Обнародовано видео нападения на силовиков в Ингушетии

Ризван Курбанов. Стоп-кадр видео из его Telegram-канала от 11.10.24, https://t.me/kurbanov_rizvan/277
11 октября 2024, 20:10
Ризван Курбанов отверг обвинения Кадырова

Обращение бюджетников в поддержку Сулеймана Керимова. Скриншот видео Телеграм-канала от 11 октября 2024 года. https://t.me/forourSuleiman
11 октября 2024, 18:38
Канал в поддержку Сулеймана Керимова наполнился обращениями бюджетников

Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Северная Осетия: нашествие туристов глазами гидов
Северная Осетия: нашествие туристов глазами гидов
Избиения, колония, поджог: расплата за расследование коррупции в Ростове
Избиения, колония, поджог: расплата за расследование коррупции в Ростове
Показать больше