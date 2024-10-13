Человек погиб в результате обрушения здания диспансера в Кореновске

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В городе Кореновск Краснодарского края в результате обрушения межэтажного перекрытия в психоневрологическом диспансере погибла сотрудница медперсонала, эвакуированы более 200 человек, сообщили сегодня в МЧС.

По данным управления МЧС по Краснодарскому краю, в Кореновске в здании психоневрологического диспансера обрушилось межэтажное перекрытие, под завалом обнаружено тело женщины – сотрудницы медперсонала.

Сообщение дежурному о ЧП поступило 01.15 мск, здание двухэтажное, обрушение произошло на площади около 100 квадратных метров. Причина обрушения устанавливается. Эвакуировано 206 человек, сообщило ведомство сегодня на своем сайте.

Женщина, которая погибла при обрушении межэтажного перекрытия, работала в диспансере медсестрой. Никто из эвакуированных за помощью к врачам не обращался, сообщил сегодня на своей странице в соцсети "ВКонтакте" телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

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