Оппозиционер Гаджиев и журналист Керимов подверглись давлению в бакинской колонии

Заключенные исправительного учреждения в Азербайджане пожаловались на принуждение к построению во дворе колонии под проливным дождем. Оппозиционер Шахин Гаджиев и журналист Теймур Керимов, выразившие протест, подверглись давлению.

Как писал "Кавказский узел", активист партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Шахин Гаджиев был задержан 26 ноября 2021 года по подозрению в незаконном обороте наркотиков. 31 марта 2022 года суд приговорил его к шести годам лишения свободы. В 2024 году, после двух эпизодов содержания в карцере, Гаджиеву ужесточили режим наказания. Директор YouTube-проекта Kanal-11 Теймур Керимов был арестован 12 декабря 2023 года по обвинению в неоднократном вымогательстве путем угроз. Керимов отверг все обвинения и связал уголовное преследование со своей журналистской деятельностью. 28 декабря 2024 года суд в Баку приговорил Керимова к восьми годам лишения свободы, в декабре 2025 года срок был сокращен до пяти лет.

Заключенные исправительного учреждения №10 были принуждены к выходу на построение во дворе колонии 27-28 марта, когда в Баку шли непрерывные проливные дожди. Член партии Народного фронта Азербайджана Шахин Гаджиев, отбывающий наказание в этой колонии, отказался выходить на построение, указав на то, что его обувь промокла.

“Надзиратели принудили Шахина Гаджиева покинуть барак и он в знак протеста вышел босиком и около получаса простоял под дождем на мокром асфальте”, - сообщили корреспонденту “Кавказского узла” в пресс-службе ПНФА.

Руководитель Kanal-11 Теймур Керимов, отбывающий срок в той же колонии, также выразил протест против вывода на построение под дождем.

“Теймур сказал сотрудникам колонии, что у него обувь промокла, но ему заявили, что выход в строй обязателен. В знак протеста он попытался выйти босиком, заявив, что это решение незаконно и противоречит внутреннему уставу. Его вернули обратно и заставили выйти в строй, надев целлофан на обувь. Теймур сообщил, что в этой колонии и в холод, и в дождь, и жару заключенных выводят на плац, невзирая на риски их здоровью, погодные условия не учитываются. Теймур и другие заключенные и ранее жаловались в различные госорганы на нарушения их прав, но тщетно”, - рассказал корреспонденту “Кавказского узла” родственник Керимова.

Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений, утвержденные Минюстом Азербайджана в ноябре 2010 года, устанавливают, что при дождливой погоде, температуре воздуха ниже +12°C или выше +45°C проверка заключенных должна проводиться исключительно в помещениях, пояснил корреспонденту “Кавказского узла” эксперт в области права.

“К сожалению, эта норма игнорируются практически во всех колониях: заключенных выгоняют на проверки и в дождь, и в снег, и в жару, и при сильных ветрах. Те, кто протестует, сталкиваются с угрозами, насилием, оскорблениям. Персонал колоний чувствует себя безнаказанно”, - сказал юрист, пожелавший остаться неназванным.

Получить комментарии в Пенитенциарной службе Азербайджана корреспонденту “Кавказского узла” не удалось.