Чиновник администрации Каспийска приговорен к длительному сроку

Суд в Каспийске приговорил к восьми годам заключения бывшего начальника городского управления имущественных отношений Айвара Аливердиева.

"Кавказский узел" писал, что в апреле 2025 года суд в Махачкале заключил под стражу главу управления имущественных отношений Каспийска, задержанного по обвинению в покушении на мошенничество. Несколькими годами ранее, в феврале 2022 года, бывший начальник управления имущественных отношений администрации Каспийска был обвинен в незаконной продаже земельного участка.

Каспийский городской суд вынес приговор бывшему главе управления имущественных отношений Каспийска, признав его виновным в превышении должностных полномочий и мошенничестве в особо крупном размере.

Как установил суд, чиновник в 2021-2022 году распорядился предоставить местной жительнице участок взамен изъятой у нее земли под водонапорной насосной станцией. Стоимость предоставленного участка превышала стоимость изымаемого более чем на 5,2 млн рублей, но начальник управления приложил к документам, отправленным на подпись главе города, “недостоверную экспертизу о равной стоимости объектов”.

Суд также пришел к выводу, что при оформлении процедуры изъятия одного участка и предоставлении его собственнице другого, чиновник обманом “завладел принадлежащим женщине земельным участком в Каспийске рыночной стоимостью более 7 млн рублей, сообщила Объединенная пресс-служба судов Дагестана.

Бывший руководитель управления приговорен к восьми годам колонии со штрафом в 500 тысяч рублей. В течение двух лет после освобождения ему запрещено работать в органах государственной власти и местного самоуправления.

Согласно картотеке Каспийского горсуда, осужденный - Айвар Аливердиев, его дело рассматривалось с лета 2025 года. Аливердиев попал под следствие в декабре 2024 года; управление он возглавлял с марта 2021 года до февраля 2024 года, свидетельствуют данные сайта проверки контрагентов "Чекко".