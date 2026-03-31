21:49, 31 марта 2026

Чиновник администрации Каспийска приговорен к длительному сроку

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Каспийске приговорил к восьми годам заключения бывшего начальника городского управления имущественных отношений Айвара Аливердиева. 

"Кавказский узел" писал, что в апреле 2025 года суд в Махачкале заключил под стражу главу управления имущественных отношений Каспийска, задержанного по обвинению в покушении на мошенничество. Несколькими годами ранее, в феврале 2022 года, бывший начальник управления имущественных отношений администрации Каспийска был обвинен в незаконной продаже земельного участка. 

Каспийский городской суд вынес приговор бывшему главе управления имущественных отношений Каспийска, признав его виновным в превышении должностных полномочий и мошенничестве в особо крупном размере. 

Как установил суд, чиновник в 2021-2022 году распорядился предоставить местной жительнице участок взамен изъятой у нее земли под водонапорной насосной станцией. Стоимость предоставленного участка превышала стоимость изымаемого более чем на 5,2 млн рублей, но начальник управления приложил к документам, отправленным на подпись главе города, “недостоверную экспертизу о равной стоимости объектов”. 

Суд также пришел к выводу, что при оформлении процедуры изъятия одного участка и предоставлении его собственнице другого, чиновник обманом “завладел принадлежащим женщине земельным участком в Каспийске рыночной стоимостью более 7 млн рублей, сообщила Объединенная пресс-служба судов Дагестана. 

Бывший руководитель управления приговорен к восьми годам колонии со штрафом в 500 тысяч рублей. В течение двух лет после освобождения ему запрещено работать в органах государственной власти и местного самоуправления. 

Согласно картотеке Каспийского горсуда, осужденный - Айвар Аливердиев, его дело рассматривалось с лета 2025 года. Аливердиев попал под следствие в декабре 2024 года; управление он возглавлял с марта 2021 года до февраля 2024 года, свидетельствуют данные сайта проверки контрагентов "Чекко". 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

