Задержанный чиновник из Каспийска отправлен в СИЗО

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Суд в Махачкале заключил под стражу главу управления имущественных отношений Каспийска, обвиняемого в покушении на мошенничество.

"Кавказский узел" писал, что сотрудник администрации Каспийска Гусейнгаджиев задержан по делу о подготовке хищения земельного участка. По данным следствия он планировал похитить земельный участок рыночной стоимостью 70 млн рублей, расположенный рядом с оборонным заводом АО "Дагдизель".

Кировский районный суд Махачкалы заключил под стражу начальника управления имущественных отношений Каспийска, задержанного по делу о покушении на мошенничество. Об этом сегодня сообщила Объединенная пресс-служба судов Дагестана в своем Telegram-канале.

Согласно версии следствия, чиновник, чьей должностной обязанностью было обеспечение сохранности муниципального имущества, использовал свое служебное положение, чтобы оформить право собственности на земельный участок площадью 0,32 га. Как полагают следователи, о хищении участка он заранее договорился с "неустановленными лицами".

Обвиняемый отправлен под арест на один месяц и 27 суток, до 7 июня 2025 года.

Управление имущественных отношений Каспийска возглавляет Гаджакай Гусейнгаджиев, указано на сайте городской администрации.

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