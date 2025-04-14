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22:45, 14 апреля 2025

Задержанный чиновник из Каспийска отправлен в СИЗО

Заседание по мере пресечения для главы управления имущественных отношений Каспийска. Кадр видео Объединенной пресс-службы судов Дагестана https://t.me/Femida_Dagestana/72

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Махачкале заключил под стражу главу управления имущественных отношений Каспийска, обвиняемого в покушении на мошенничество. 

"Кавказский узел" писал, что сотрудник администрации Каспийска Гусейнгаджиев задержан по делу о подготовке хищения земельного участка. По данным следствия он планировал похитить земельный участок рыночной стоимостью 70 млн рублей, расположенный рядом с оборонным заводом АО "Дагдизель".

Кировский районный суд Махачкалы заключил под стражу начальника управления имущественных отношений Каспийска, задержанного по делу о покушении на мошенничество. Об этом сегодня сообщила Объединенная пресс-служба судов Дагестана в своем Telegram-канале. 

Согласно версии следствия, чиновник, чьей должностной обязанностью было обеспечение сохранности муниципального имущества, использовал свое служебное положение, чтобы оформить право собственности на земельный участок площадью 0,32 га. Как полагают следователи, о хищении участка он заранее договорился с "неустановленными лицами".

Обвиняемый отправлен под арест на один месяц и 27 суток, до 7 июня 2025 года.

Управление имущественных отношений Каспийска возглавляет Гаджакай Гусейнгаджиев, указано на сайте городской администрации. 

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Автор: "Кавказский узел"

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