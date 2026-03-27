Кавказский узел

14:03, 27 марта 2026

В Северной Осетии запретили массовые мероприятия

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Северной Осетии запретили массовые мероприятия на территории республики в связи с осложнением оперативной обстановки. 

"В целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, в связи с осложнением оперативной обстановки на территории РСО-Алания, связанной с возможными диверсиями с использованием беспилотных летательных аппаратов, до особого распоряжения на территории республики запрещены организация и проведение публичных массовых мероприятий", - говорится в тексте указа, подписанного главой республики Сергеем Меняйло.

Указ уже вступил в силу, он действует с 26 марта. Минобразования и науки республики поручено довести информацию об указе до руководителей образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования республики с целью недопущения участия студентов и учащихся в организации и проведении публичных массовых мероприятий на территории. 

Указ появился на фоне озвученных властями намерений блокировки Telegram. 

"Кавказский узел" писал, что давлению подверглись организаторы митинга в защиту Telegram в Ростове-на-Дону. Ростовский активист Евгений Маковоз был арестован на десять суток по делу о мелком хулиганстве. 

Администрация Краснодара пересмотрела свое решение согласовать митинг в защиту свободы слова 28 марта даже на окраине города. Чиновники отозвали согласование акции, сославшись на соображения безопасности из-за угрозы атак беспилотниками и ракетами. 

Активистка Варвара из Волжского подавала заявки на проведение митингов против блокировки в Волгограде и Волжском, но после отказов согласовать место и предупреждений из полиции отказалась от проведения акций.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

