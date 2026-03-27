В Северной Осетии запретили массовые мероприятия

Власти Северной Осетии запретили массовые мероприятия на территории республики в связи с осложнением оперативной обстановки.

"В целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, в связи с осложнением оперативной обстановки на территории РСО-Алания, связанной с возможными диверсиями с использованием беспилотных летательных аппаратов, до особого распоряжения на территории республики запрещены организация и проведение публичных массовых мероприятий", - говорится в тексте указа, подписанного главой республики Сергеем Меняйло.

Указ уже вступил в силу, он действует с 26 марта. Минобразования и науки республики поручено довести информацию об указе до руководителей образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования республики с целью недопущения участия студентов и учащихся в организации и проведении публичных массовых мероприятий на территории.

Указ появился на фоне озвученных властями намерений блокировки Telegram.

"Кавказский узел" писал, что давлению подверглись организаторы митинга в защиту Telegram в Ростове-на-Дону. Ростовский активист Евгений Маковоз был арестован на десять суток по делу о мелком хулиганстве.

Администрация Краснодара пересмотрела свое решение согласовать митинг в защиту свободы слова 28 марта даже на окраине города. Чиновники отозвали согласование акции, сославшись на соображения безопасности из-за угрозы атак беспилотниками и ракетами.

Активистка Варвара из Волжского подавала заявки на проведение митингов против блокировки в Волгограде и Волжском, но после отказов согласовать место и предупреждений из полиции отказалась от проведения акций.