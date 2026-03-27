Проблемы с льготными лекарствами привели к обыскам в Минздраве Дагестана

Чиновники Минздрава Дагестана заподозрены в халатности при организации закупок лекарств для пациентов, нуждающихся в льготных препаратах.

"Кавказский узел" писал, что 13 марта проект "Монитор пациента и ЖКХ" помог двум братьям-инвалидам из Дагестана, болеющим спинальной мышечной атрофией, получить дорогостоящие лекарства. 16 марта правозащитники сообщили о нарушении прав на лечение другого жителя Дагестана, больного несахарным диабетом. Жалобы на доступность льготных лекарств в Дагестане продолжают поступать, так как препараты либо не завозят, либо завозят мало, указали опрошенные "Кавказским узлом" специалисты.

Следователи в Дагестане 26 марта пришли с обыском в министерство здравоохранения Дагестана. На видеозаписи, которую обнародовало ведомство, сотрудники СК уведомляют нескольких чиновников Минздрава о расследовании уголовного дела и изымают документацию в их кабинетах.

Должностные лица Минздрава заподозрены в халатности (часть 1 статьи 293 УК России предусматривает до года исправительных работ либо до трех месяцев ареста) из-за срыва закупок лекарственных препаратов. “В результате не было организовано своевременное и полное лекарственное обеспечение людей, имеющих право на бесплатные лекарства”, - говорится в сообщении официального Telegram-канала Следкома.

Конкретных подозреваемых по делу следователи пока не установили. В ведомстве также не уточнили, сколько людей пострадали из-за нарушения их права на бесплатные лекарства. За день до обысков в Минздраве, 25 марта, Следком сообщал, что дело о халатности возбуждено после жалобы жительницы Махачкалы, чей ребенок, страдая диабетом, не получал необходимых рецептурных лекарств.

Жительница Хасавюрта добилась компенсации за отказ выдать лекарство

"Монитор пациента и ЖКХ" 25 марта сообщил об очередном случае такого нарушения. Суд признал, что жительница Хасавюрта, - инвалид третьей группы с тяжелым онкологическим заболеванием, - была вынуждена покупать жизненно необходимое лекарство из-за бездействия Минздрава Дагестана.

Врачи в Москве прописали пациентке два лекарственных препарата без права замены на аналоги, но в Хасавюртовской ЦРБ и республиканском онкоцентре ей предложили пересмотреть решение столичных специалистов и не выдали необходимый медикамент. По решению суда министерство должно выплатить женщине 320 тысяч рублей - стоимость одной упаковки лекарством, которую пациентка оплатила сама, имея право на бесплатное обеспечение.

“Равнодушие чиновников вредит иногда намного больше чем сам диагноз”, - констатировали правозащитники. Подписчики Telegram-канала “Монитора пациента” выразили возмущение действиями чиновников Минздрава. “Ведут себя так как будто к ним в карман залезли…. Ах да, ведь этот жизненно необходимый препарат продать на сторону уже не получится”, - написал один из пользователей под публикацией.

“Много лет назад довелось получать препарат по рецепту на две упаковки - выдавали одну, а расписаться требовалось за две”, - сообщил другой комментатор.

“Бездушные ублюдки сидят в структурах МЗ Дагестана. Наверное, туристы в шортах, иначе как…”, - написал пользователь ᛋᛏᛖᛈᛈᛖᚢᛚᚠᛖᚾ:.