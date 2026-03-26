×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
19:43, 26 марта 2026

Двух бывших полицейских из Сочи осудили за избиение отдыхающего

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Лазаревский районный суд Сочи приговорил бывших полицейских Эдуарда Адамяна и Татоса Арутюняна к трем и трем с половиной годам лишения свободы соответственно, признав их виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств. 

Как установили следствие и суд, в июле 2025 года Эдуард Адамян и Татос Арутюнян патрулировали район пляжа "Каллипсо", где встретили молодого человека. Без законных оснований они забрали у него мобильный телефон, требуя предоставить пароль для проверки содержащейся в нем информации.

После отказа мужчины полицейские применили к нему физическую силу и надели наручники, нанесли удары руками и ногами по различным частям тела. Затем они поместили его в служебный автомобиль и доставили в отдел, сообщила сегодня пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram-канале.

По мнению суда, действия сотрудников полиции носили незаконный характер и явно выходили за пределы их полномочий. "Своими действиями подсудимые подорвали авторитет правоохранительных органов в глазах граждан и самих их сотрудников", - говорится в сообщении пресс-службы.

Лазаревский районный суд признал их виновными в превышении должностных полномочий с применением оружия или специальных средств и приговорил Адамяна к трем, а Арутюняна к трем с половиной годам лишения свободы. 

Осужденные будут отбывать наказание в колонии общего режима, они взяты под стражу в зале суда. Их также лишили права занимать должности на государственной службе, связанные с выполнением функций представителя власти, на два года. Приговор пока не вступил в законную силу.

"Кавказский узел" также писал, что Армавирский городской суд признал бывшего полицейского Анатолия Костенко виновным в хулиганстве с применением насилия и уничтожении чужого имущества и приговорил к одному году и одному месяцу колонии. Ранее, стороной обвинения был обжалован мягкий приговор полицейскому Дмитрию Корчагину, который обвинялся в смерти задержанного Ильи Афросина. Семья Афросина планирует требовать компенсации морального вреда за его смерть.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
