Двух бывших полицейских из Сочи осудили за избиение отдыхающего

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Лазаревский районный суд Сочи приговорил бывших полицейских Эдуарда Адамяна и Татоса Арутюняна к трем и трем с половиной годам лишения свободы соответственно, признав их виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств.

Как установили следствие и суд, в июле 2025 года Эдуард Адамян и Татос Арутюнян патрулировали район пляжа "Каллипсо", где встретили молодого человека. Без законных оснований они забрали у него мобильный телефон, требуя предоставить пароль для проверки содержащейся в нем информации.

После отказа мужчины полицейские применили к нему физическую силу и надели наручники, нанесли удары руками и ногами по различным частям тела. Затем они поместили его в служебный автомобиль и доставили в отдел, сообщила сегодня пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram-канале.

По мнению суда, действия сотрудников полиции носили незаконный характер и явно выходили за пределы их полномочий. "Своими действиями подсудимые подорвали авторитет правоохранительных органов в глазах граждан и самих их сотрудников", - говорится в сообщении пресс-службы.

Лазаревский районный суд признал их виновными в превышении должностных полномочий с применением оружия или специальных средств 1 и приговорил Адамяна к трем, а Арутюняна к трем с половиной годам лишения свободы.

Осужденные будут отбывать наказание в колонии общего режима, они взяты под стражу в зале суда. Их также лишили права занимать должности на государственной службе, связанные с выполнением функций представителя власти, на два года. Приговор пока не вступил в законную силу.

"Кавказский узел" также писал, что Армавирский городской суд признал бывшего полицейского Анатолия Костенко виновным в хулиганстве с применением насилия и уничтожении чужого имущества и приговорил к одному году и одному месяцу колонии. Ранее, стороной обвинения был обжалован мягкий приговор полицейскому Дмитрию Корчагину, который обвинялся в смерти задержанного Ильи Афросина. Семья Афросина планирует требовать компенсации морального вреда за его смерть.