22:44, 27 марта 2026

Суд в Краснодаре утвердил отказ в митинге против блокировок Telegram

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Краснодарский депутат Александр Сафронов не смог оспорить в суде действия чиновников городской администрации, которые сперва согласовали митинг против блокировки Telegram, а затем отозвали свое разрешение. 

Как писал "Кавказский узел", 23 марта депутат гордумы Краснодара Александр Сафронов заявил, что согласовал с местными властями акцию против блокировок, вводимых Роскомнадзором. Площадка на окраине города в окружении полей оказалась единственной, которую одобрила мэрия Краснодара. Уже на следующий день, 24 марта, чиновники отозвали согласование акции, сославшись на соображения безопасности из-за угрозы атак беспилотниками и ракетами. Сафронов назвал незаконным это решение мэрии и обжаловал его в суде. 

Первомайский районный суд Краснодара рассмотрел сегодня иск депутата гордумы Александра Сафронова к департаменту внутренней политики мэрии, который аннулировал ранее выданное разрешение на акцию против блокировки Telegram. По итогам заседания суд принял сторону администрации. 

"К сожалению, суд мы проиграли. Теперь проведение митинга фактически запрещено судом”, - сообщил Сафронов в своем Telegram-канале. 

Он предупредил сторонников, что приходить в Краснодаре на митинг в сквер Кленовый 28 или 29 марта "категорически нельзя"."Мы, как организаторы, митинг вынуждены отменить, теперь уже и по решению суда", - пояснил депутат. 

Согласно решению суда, публичное мероприятие может проводиться лишь в том случае, если безопасности его участников ничего не угрожает. Доводы администрации города про угрозу ракетных атак и ударов беспилотников суд счел рациональными. Сафронов, в свою очередь, заявил, что позиция администрации на фоне вопросов организаторов митинга в суде выглядела "посмешищем". 

"Чиновники не смогли ответить на вопрос, почему беспилотная опасность угрожает митингующим, но матчу со сборной Никарагуа на 30 тысяч человек ничего не грозит. Мой вопрос о том, всегда ли будут отменять митинги, пока вообще существует риск беспилотной опасности, суд просто снял. А ответ получить хотелось бы", - отметил он. 

"Кавказский узел" писал, что давлению подверглись также организаторы митинга в защиту Telegram в Ростове-на-Дону, а также в Волгограде и Волжском. Ростовский активист Евгений Маковоз был арестован на десять суток по делу о мелком хулиганстве, а к активистке из Волжского Варваре Луч силовики приходили домой и на работу. 

Активисты более чем в 20 городах России пытались согласовать митинги в защиту Telegram, но власти по разным причинам запретили все эти акции. В ряде городов чиновники так же, как и в Краснодаре, отозвали ранее выданные разрешения: в Пензе предлогом для отзыва согласования стала открытая тренировка по катанию на роликах, в Хабаровске администрация сослалась на ремонтные работы, в Иркутске - большой интерес к акции и невозможность обеспечить ее безопасность, во Владимире - угроза беспилотников, отмечает сегодня издание "Юга.Ру."

МВД России еще 26 марта распространило предупреждение о возможных задержаниях и ответственности за участие в акциях против интернет-блокировок, которые анонсировали в соцсетях на 27–29 марта. 

"Распространение материалов с призывами к "противоправному поведению" или "недостоверной информацией” о работе органов власти может быть расценено как попытка дестабилизации общества. МВД призвало граждан не реагировать на подобные призывы, избегать мест предполагаемых акций (...) В ведомстве добавили, что подобные мероприятия будут "незамедлительно пресечены", а их участники и организаторы - задержаны", - указывало издание The Moscow Times. 

Кремль за полтора месяца не направил пропагандистам инструкции, как объяснять гражданам ограничения интернета и блокировки мессенджеров. Социологические исследования показали, что это "сильный триггер буквально для всех", хотя возникшее недовольство не подрывает лояльности населения к руководству страны; в результате у властей "нет понимания, чем именно успокаивать людей", указывает сегодня со ссылкой на источники издание "Верстка"*.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесены в российский реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

