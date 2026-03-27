Причиной катастрофы вертолета в Дагестане названы действия пилота

Межгосударственный авиационный комитет заявил, что причиной катастрофы вертолета Ка-226, произошедшей в Дагестане в ноябре 2025 года, стали действия пилота, не имеющего профессиональной подготовки и навыков пилотирования.

Как писал "Кавказский узел", 7 ноября 2025 года вертолет "Кизлярского электромеханического завода" упал на частный нежилой дом в Карабудахкентском районе. Четыре человека погибли, трое были госпитализированы, один из них - в крайне тяжелом состоянии. Позже в больнице Избербаша скончался еще один из пострадавших при крушении вертолета. 19 ноября Советский районный суд Махачкалы арестовал пилота вертолета Ка-226 по обвинению в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

На борту вертолета были сотрудники завода. В министерстве промышленности и торговли Дагестана уточнили, что одним из пострадавших стал сын гендиректора АО "Кизлярский электромеханический завод" Ибрагима Ахматова, исполнительный директор предприятия Ахмат Ахматов, который вместе с пилотом вертолета был госпитализирован в Ожоговый центр Республиканской клинической больницы в Махачкале, информировал "Интерфакс".

Катастрофа произошла при выполнении посадки на площадку, подобранную с воздуха. В ходе посадки вертолет ударился хвостом о грунтовую насыпь, потерял управляемость и столкнулся с землей, говорится в окончательном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК), сообщило ТАСС.

"Авиационное происшествие явилось следствием сочетания следующих факторов: выполнение командиром воздушного судна (КВС) полетов без соответствующей профессиональной подготовки, необходимой для самостоятельного управления воздушным судном, отсутствие у КВС навыков в пилотировании вертолета", - говорится в отчете.

Также фактором послужило отсутствие в воздушном законодательстве требований к собственникам гражданских воздушных судов, не имеющих сертификата эскплуатанта, по проверке свидетельства пилота.

Комитет рекомендовал авиационным властям России выпустить рекомендацию владельцам воздушных судов по проверке эксплуатационной документации, а также рассмотреть вопрос о нормативном закреплении требований к не имеющим сертификата собственникам гражданских воздушных судов проверять свидетельство пилота.