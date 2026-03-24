Жители Буйнакска встревожены перекачкой топлива рядом с жилыми домами

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Тысячи литров топлива ежедневно перекачиваются из цистерн на территории старого вокзала в Буйнакске с нарушениями всех норм безопасности, заявили жители. Пункт перекачки действует в окружении жилых кварталов, рынка и мечетей.

По словам жителей Буйнакска, на территории старого железнодорожного вокзала вблизи от жилых домов происходит перевалка газа и бензина. Сюда прибывают цистерны из Ростова-на-Дону, Астрахани, Самары, Сургута, перекачивают топливо и развозят по заправкам Дагестана.

Обращение горожан опубликовал Telegram-канал "Народный фронт - Дагестан", насчитывающий более двух тысяч подписчиков. К 18.00 мск публикация набрала более 7 тысяч просмотров.

"Если здесь эти бочки взорвутся, то здесь никого не останется. Здесь два ряда железнодорожных составов от начала до конца, потом все это развозят по заправкам города и района", - рассказал на записи местный житель Шапи Сайпулаев.

Люди жаловались в прокуратуру города и республики, но ответа не получили. Представители "Народного фронта" на месте зафиксировали нарушения: нет санитарно-защитной зоны (до домов меньше 200 метров), отсутствуют системы пожаротушения, сигнализации и оповещения, нет антидроновой защиты.

"От промышленного объекта в 300 мерах должны находится жилые дома. Однако, и центральная мечеть, и рынок, и жилые частные дома, а также цеха и магазины находятся совсем рядом", - говорят местные жители.

27 сентября 2024 года произошел взрыв на АЗС, расположенной на трассе около поселка Новый Хушет близ окраины Махачкалы. Погибли 13 человек, 11 пострадали. Дело расследуется по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц), в качестве подозреваемого был задержан владелец АЗС Марат Джанхуватов. Из-под стражи он был переведен под домашний арест. Взрыв на АЗС в Новом Хушете стал по меньшей мере 15-м за 10 лет инцидентом со взрывами и пожарами на автозаправках в Дагестане, в них погибло не менее 54 человек, подсчитал "Кавказский узел". После каждого взрыва власти обещали решить проблему с безопасностью автозаправок, но этого так и не произошло, говорится в материале "Кавказского узла" "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения", опубликованном еще в 2017 году.

Люди подчеркнули, что в 2023 году здесь уже было возгорание. Тогда обошлось без жертв, но опасность никуда не делась. Кроме этого, рядом с опасным объектом активисты нашли ещё одну площадку, где перекачивают нефть, но без лицензий и документов. Хозяев установить не удалось, даже у администрации города нет информации об этой территории, указали активисты.

Администрация Буйнакска согласилась с тем фактом, что промышленный объект представляет непосредственную угрозу для населения, так как в непосредственной близости находятся жилые дома, мечеть и само здание железнодорожного вокзала.

"Как один из вариантов решения вопроса рассматривается выделение альтернативного земельного участка в безопасном районе. В связи с тем что территория городского округа не располагает таким участком, руководством города был предложен вариант рассмотрения выделения земельного участка на территории Буйнакского района, вблизи железнодорожной ветки, где имеются необходимые условия для отгрузки-погрузки горюче-смазочных материалов", - говорится сегодня в сообщении администрации.

Также власти города пообещали обсудить этот вопрос на ближайшем совместном совещании с участием руководства Буйнакского района.

"Кавказский узел" также писал, что в середине февраля 2026 года силовики задержали подозреваемого в нарушении требований промышленной безопасности, в результате которого при возгорании цистерны с газом на газонакопительной станции в Махачкале погиб человек. В связи с пожаром местных жителей эвакуировали из их домов и квартир.

В сентябре 2025 года завершилось расследование дела о гибели людей при взрыве на АЗС в Новом Хушете. Владелец заправки Марат Джанхуватов привлек к работам по ремонту газопровода неаккредитованных специалистов, а сам ремонт проводился с нарушениями требований безопасности, заключило следствие.