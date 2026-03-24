Кавказский узел

19:28, 24 марта 2026

Жители Буйнакска встревожены перекачкой топлива рядом с жилыми домами

Цистерны с топливом на территории старого вокзала в Буйнакске. Скриншот видео "Народный фронт-Дагестан"/Telegram-канал

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Тысячи литров топлива ежедневно перекачиваются из цистерн на территории старого вокзала в Буйнакске с нарушениями всех норм безопасности, заявили жители. Пункт перекачки действует в окружении жилых кварталов, рынка и мечетей. 

По словам жителей Буйнакска, на территории старого железнодорожного вокзала вблизи от жилых домов происходит перевалка газа и бензина. Сюда прибывают цистерны из Ростова-на-Дону, Астрахани, Самары, Сургута, перекачивают топливо и развозят по заправкам Дагестана.

Обращение горожан опубликовал Telegram-канал "Народный фронт - Дагестан", насчитывающий более двух тысяч подписчиков. К 18.00 мск публикация набрала более 7 тысяч просмотров.

Кадр пункт перекачки топлива рядом с домами в Буйнакске. Фото: Народный фронт-Дагестан / Telegram-канал

"Если здесь эти бочки взорвутся, то здесь никого не останется. Здесь два ряда железнодорожных составов от начала до конца, потом все это развозят по заправкам города и района", - рассказал на записи местный житель Шапи Сайпулаев.

Люди жаловались в прокуратуру города и республики, но ответа не получили. Представители "Народного фронта" на месте зафиксировали нарушения: нет санитарно-защитной зоны (до домов меньше 200 метров), отсутствуют системы пожаротушения, сигнализации и оповещения, нет антидроновой защиты.

"От промышленного объекта в 300 мерах должны находится жилые дома. Однако, и центральная мечеть, и рынок, и жилые частные дома, а также цеха и магазины находятся совсем рядом", - говорят местные жители.

27 сентября 2024 года произошел взрыв на АЗС, расположенной на трассе около поселка Новый Хушет близ окраины Махачкалы. Погибли 13 человек, 11 пострадали. Дело расследуется по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц), в качестве подозреваемого был задержан владелец АЗС Марат Джанхуватов. Из-под стражи он был переведен под домашний арест. Взрыв на АЗС в Новом Хушете стал по меньшей мере 15-м за 10 лет инцидентом со взрывами и пожарами на автозаправках в Дагестане, в них погибло не менее 54 человек, подсчитал "Кавказский узел". После каждого взрыва власти обещали решить проблему с безопасностью автозаправок, но этого так и не произошло, говорится в материале "Кавказского узла" "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения", опубликованном еще в 2017 году.

Люди подчеркнули, что в 2023 году здесь уже было возгорание. Тогда обошлось без жертв, но опасность никуда не делась. Кроме этого, рядом с опасным объектом активисты нашли ещё одну площадку, где перекачивают нефть, но без лицензий и документов. Хозяев установить не удалось, даже у администрации города нет информации об этой территории, указали активисты.

Администрация Буйнакска согласилась с тем фактом, что промышленный объект представляет непосредственную угрозу для населения, так как в непосредственной близости находятся жилые дома, мечеть и само здание железнодорожного вокзала. 

"Как один из вариантов решения вопроса рассматривается выделение альтернативного земельного участка в безопасном районе. В связи с тем что территория городского округа не располагает таким участком, руководством города был предложен вариант рассмотрения выделения земельного участка на территории Буйнакского района, вблизи железнодорожной ветки, где имеются необходимые условия для отгрузки-погрузки горюче-смазочных материалов", - говорится сегодня в сообщении администрации.

Также власти города пообещали обсудить этот вопрос на ближайшем совместном совещании с участием руководства Буйнакского района.

"Кавказский узел" также писал, что в середине февраля 2026 года силовики задержали подозреваемого в нарушении требований промышленной безопасности, в результате которого при возгорании цистерны с газом на газонакопительной станции в Махачкале погиб человек. В связи с пожаром местных жителей эвакуировали из их домов и квартир. 

В сентябре 2025 года завершилось расследование дела о гибели людей при взрыве на АЗС в Новом Хушете. Владелец заправки Марат Джанхуватов привлек к работам по ремонту газопровода неаккредитованных специалистов, а сам ремонт проводился с нарушениями требований безопасности, заключило следствие.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Новости
Давуд Сулейманов. Фото: Евгений Костин / Молодежь Дагестана
21:38, 24 марта 2026
Глава Рутульского района Дагестана лишен полномочий из-за утраты доверия
Магомед Магомедов в одиночном пикете. Фото: Телеграм канал "Черновик"
18:48, 24 марта 2026
Суд в Махачкале частично удовлетворил иск Магомедова к МВД
План парка. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
12:05, 24 марта 2026
Идея создать парк на месте троллейбусного депо нашла отклик у махачкалинцев
Военнослужащий. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
11:12, 24 марта 2026
Боец из Хасавюрта убит на Украине
Мужчина публикует пост. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
21:34, 23 марта 2026
Житель Дагестана обвинен в реабилитации нацизма
Персоналии
Илия II, Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии. Фото http://www.patriarchia.ru/db/text/501320.html
14:08, 23 марта 2026
Илия II
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
14:09, 19 марта 2026
Апти Алаудинов
Сергей Резник*. Фото с личной страницы http://vk.com/
13:52, 13 марта 2026
Резник Сергей Эдуардович*
Справочник
БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

Тонировка с портретом Рамзана Кадырова на заднем стекле автомобиля. Фото: Светлана Прокудина официальный сайт партии "Яблоко" www.yabloko.ru/ Как в Чечне борются с тонировкой машин

Cимволический знак Новруза в центре Баку. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла" Навруз

Последние записи в блогах
Фото
13:44, 23 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Выселить вместе со скотом. Как в Дагестане агрофирма выдавливает частников
Фото
11:40, 21 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
«Встань и иди». Как дагестанские врачи "помогали" пациентке с инсультом
Фото
12:03, 4 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Жительница Дагестана заставила власти считаться с интересами инвалидов
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Давуд Сулейманов. Фото: Евгений Костин / Молодежь Дагестана
24 марта 2026, 21:38
Глава Рутульского района Дагестана лишен полномочий из-за утраты доверия

Магомед Магомедов в одиночном пикете. Фото: Телеграм канал "Черновик"
24 марта 2026, 18:48
Суд в Махачкале частично удовлетворил иск Магомедова к МВД

Шамиль Басаев. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
24 марта 2026, 15:02
Защита назвала необоснованным приговор жителю Абхазии за публикации о Басаеве

Элене Хоштария. Фото: Новости Грузии https://www.newsgeorgia.ge/
24 марта 2026, 13:04
Хоштария приговорена к тюремному сроку за порчу баннера мэра Тбилиси

Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Показать больше