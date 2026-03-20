11:54, 20 марта 2026

На Кубани после атаки БПЛА потушили электроподстанцию

Тушение пожара. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Электроподстанция загорелась в станице Старотитаровской Темрюкского района после падения обломков беспилотников. Власти отчитались о тушении огня и отсутствии пострадавших.

Как писал "Кавказский узел", в результате атаки беспилотников в Краснодаре в ночь с 17 на 18 марта погиб один человек. Были повреждены медцентр, ресторан, несколько жилых домов и автомобили. В Юбилейном микрорайоне в связи с обрывом ЛЭП частично отключено электричество. В Краснодаре в результате атаки беспилотников повреждены 11 квартир. В них частично выбиты окна и остекление балконов, повреждены крыши и фасады домов.

В станице Старотитаровской Темрюкского района ночью произошло возгорание на электроподстанции из-за падения обломков БПЛА .Пострадавших нет.  Пожар оперативно локализовали и в 8.50  мск ликвидировали. 
В тушении принимали участие 40 человек и 13 единиц техники, в том числе от ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, проинформировал сегодня оперштаб Краснодарского края.

Администрация Темрюкского района  в своем Telegram-канале к 11.47 не прокомментировала случившееся.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 14 – над территорией Краснодарского края, 6 – над акваторией Черного моря, 1 – над территорией Ростовской области, сообщило сегодня Минобороны в своем Telegram-канале.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь проинформировал сегодня утром, что БПЛА уничтожены в Шолоховском районе. "Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала", - сообщил он в своем Telegram-канале.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Протест против строительства храма. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
09:57, 20 марта 2026
Мэрия Краснодара проигнорировала мнения противников застройки набережной
Задержание подозреваемых. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
05:59, 20 марта 2026
Два брата арестованы на Ставрополье за использование рабского труда
05:04, 20 марта 2026
Выходец из Херсонской области оштрафован за дискредитацию армии в Темрюке
Верующие во время молитвы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
19:32, 19 марта 2026
Дата Ураза-байрама совпала во всех регионах юга России
Большой Утриш. Фото Андрея Маковозова Юга.ру
15:38, 19 марта 2026
Галечные пляжи Анапы исключены из зоны чрезвычайной ситуации
Персоналии
Илия II, Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии. Фото http://www.patriarchia.ru/db/text/501320.html
11:52, 20 марта 2026
Илия II
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
14:09, 19 марта 2026
Апти Алаудинов
Сергей Резник*. Фото с личной страницы http://vk.com/
13:52, 13 марта 2026
Резник Сергей Эдуардович*
Справочник
Соборная мечеть в Выползовом переулке, Москва. Фото Ильи Варламова. http://ukrlife.net/musulmanskiy-prazdnik-uraza-bayram-v-moskve-40-foto/ Ураза-Байрам (Ид ал-Фитр)

У мемориала «Исход и Возвращение» в Элисте 28 декабря 2019 года. Фото: пресс-служба главы Калмыкии. http://glava.region08.ru/ru/soobscheniya-dlya-pressy/12990-pr.html#!prettyPhoto[gallerydbde2adecd]/4/ Депортация калмыков

Рамзан Кадыров танцует лезгинку перед матчем футбольных команд Чечни и Бразилии. Грозный, 8 марта 2011 г. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Эвакуация людей из Ирана в Азербайджан. Фото: https://news.day.az/society/1823344.html#1823344-8
20 марта 2026, 10:54
Более 2,8 тысячи человек эвакуированы из Ирана в Азербайджан

Безналичная оплата. Фото: naipo.de / Unsplash.com
20 марта 2026, 03:06
Ограничения связи ударили по бизнесу в Махачкале

Активисты с флагами на проспекте Руставели. Фото: Khatia Kakhidze / Publika
19 марта 2026, 22:12
Проевропейские протесты в Тбилиси продолжились в 477-й день подряд

Верующие во время молитвы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
19 марта 2026, 19:32
Дата Ураза-байрама совпала во всех регионах юга России

Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
