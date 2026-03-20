На Кубани после атаки БПЛА потушили электроподстанцию

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Электроподстанция загорелась в станице Старотитаровской Темрюкского района после падения обломков беспилотников. Власти отчитались о тушении огня и отсутствии пострадавших.

Как писал "Кавказский узел", в результате атаки беспилотников в Краснодаре в ночь с 17 на 18 марта погиб один человек. Были повреждены медцентр, ресторан, несколько жилых домов и автомобили. В Юбилейном микрорайоне в связи с обрывом ЛЭП частично отключено электричество. В Краснодаре в результате атаки беспилотников повреждены 11 квартир. В них частично выбиты окна и остекление балконов, повреждены крыши и фасады домов.

В станице Старотитаровской Темрюкского района ночью произошло возгорание на электроподстанции из-за падения обломков БПЛА .Пострадавших нет. Пожар оперативно локализовали и в 8.50 мск ликвидировали.

В тушении принимали участие 40 человек и 13 единиц техники, в том числе от ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, проинформировал сегодня оперштаб Краснодарского края.

Администрация Темрюкского района в своем Telegram-канале к 11.47 не прокомментировала случившееся.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 14 – над территорией Краснодарского края, 6 – над акваторией Черного моря, 1 – над территорией Ростовской области, сообщило сегодня Минобороны в своем Telegram-канале.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь проинформировал сегодня утром, что БПЛА уничтожены в Шолоховском районе. "Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала", - сообщил он в своем Telegram-канале.