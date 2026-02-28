Дело о терроризме против подростка из Дагестана вызвало сомнения в версии силовиков

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Родные школьника из села Хучни не верят, что он мог быть причастен к подготовке теракта, с октября юноша остается в СИЗО и готовится к сдаче выпускных экзаменов. Поддержку семье юноши оказывают односельчане.

"Кавказский узел" писал, что ученик 11-го класса школы в дагестанском селе Хучни был арестован по подозрению в участии в деятельности террористической организации. Родственники школьника сочли его жертвой провокации. Версия следствия вызывает сомнения и нуждается в объективных подтверждениях, согласились аналитики. "Участившиеся случаи преследования подростков по террористическим статьям, в том числе в Дагестане, по моему мнению, являются частью антинародной, преступно заказной политики врагов России, внедрившихся в органы государственной власти России", - сказал, в частности, полковник МВД и кандидат юридических наук Амир Колов.

Родные дагестанского подростка предположили фабрикацию доказательств

Подросток из села Хучни, подозреваемый в участии в террористической организации, по состоянию на 28 февраля 2026 года остается под арестом. Свой 17-й день рождения он встретил в СИЗО-1 города Махачкалы, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» старшая сестра подростка Лейла (имя изменено).

По версии следствия, подросток общался через платформу TikTok с участником «Исламского государства»*, по заданию которого планировал нападение на силовиков. Защита отмечала, что подросток имеет положительную характеристику.

"Он ничего не совершал. Его подставили. Я не знаю, кто и зачем. И все, кто его знает, тоже так считают. Но больше я сообщить вам ничего не могу», — рассказал корреспонденту "Кавказского узла" отец подростка.

Старшая сестра подростка рассказала, что за три дня до его задержания, уехала из Хучни в город на учебу. "В тот день с раннего утра мы были на звонке с мамой. Со слов мамы, ничего странного она за (ним) не заметила. С утра поговорили про школу, уроки и родительское собрание, которое должно было состояться в тот день. Они с младшим братом что-то обсудили за завтраком и юноша, как обычно, собрался и вышел в школу».

По словам сестры, в школе он учился хорошо, а любимыми предметами брата были математика и химия. «К слову, в СИЗО он также продолжает обучение и даже готовится к сдаче государственного выпускного экзамена» (форма аттестации для школьников, которые не могут сдать ОГЭ или ЕГЭ из-за особенностей здоровья или других обстоятельств,, вузы не принимают результаты ГВЭ результаты не могут быть приняты вузом — Прим. «Кавказского узла»), — делится старшая сестра.

Я считаю, что мой брат не смог бы совершить теракт. Даже к жизни животных он относится с большой ценностью, а к человеческим жизням — тем более

Девушка уверена, что брата "подставили". "Я считаю, что мой брат не смог бы совершить теракт. Даже к жизни животных он относится с большой ценностью, а к человеческим жизням — тем более. Родители учили нас с детства, что самое главное нравственное качество, которое должно быть присуще любому человеку — это доброта. Он очень рано остался без родной матери. Хоть он и был ребенком, но все же понимает, каково потерять самого близкого человека. Он бы не смог сделать то, что причинит кому-то боль. Я не могу утверждать, что дело полностью сфабриковано, но я уверена: брата подставили. Он слишком наивен и доверчив — просто не ожидал подлости от людей, тем более в такой ситуации», - считает она.

Избиение было направлено на то, чтобы принудительно оставить его отпечатки на оружии.

Лейла рассказала, что в день задержания силовики избили его, обосновав это «оказанием сопротивления». "На самом деле, 16-летний парень физически не смог бы сопротивляться группе вооружённых сотрудников, тем более с учётом их численного превосходства. Избиение было направлено на то, чтобы принудительно оставить его отпечатки на оружии. Кроме того, брата забрали без присутствия законного представителя, что является грубым нарушением процедуры", - подчеркнула она.

Семья поддерживает постоянную связь с юношей через письма и регулярные свидания. «Физически он здоров, своих переживаний не показывает. Даже находясь в СИЗО, старается поддерживать родителей, уверяя, что в итоге всё будет хорошо. Однажды он сказал мне: «Раз судьба послала мне такое испытание, я пройду его с гордо поднятой головой — независимо от приговора, как и подобает мужчине", - рассказала девушка..

Она отметила, что «односельчане приходили к родителям — «поддержать их, выразить сочувствие и пожелать скорейшего освобождения». По ее словам, они выражали уверенность, что юноша не мог бы совершить того в чем его обвиняют, "ведь он буквально вырос на их глазах».

Лейла рассказала, что «вся семья тяжело переживает эту ситуацию, особенно потому, что арестованный школьник старший из сыновей».

«Я учусь в другом городе и не могу часто приезжать, а раньше именно он всегда был рядом с родителями, поддерживал их во всём. Он не просто опора для них — он опора и для нас, его сестёр. Хоть мы и старше, но всегда чувствовали себя в безопасности рядом с ним. Для самого младшенького он — настоящий пример для подражания и тот старается равняться на него, потому что старший — достойный сын своих родителей. Несмотря на все испытания, мы не потеряли веру в добро и продолжаем двигаться вперёд — так же, как и он. Каждый день мы молимся за него, верим в его силу и готовимся к тому моменту, когда он снова окажется рядом. Наша цель — сделать так, чтобы после освобождения он смог без препятствий вернуться к жизни, которая была прервана. Чтобы у него было всё необходимое, чтобы он смог забыть боль и несправедливость, пережитые им, и начал новую главу — светлую и свободную", - рассказала на.

«Честно говоря, я воспринимаю эту ситуацию как несчастный случай или случайность.Я не думаю, что он хотел это совершить. А в селе все знают об этом случае — но не обсуждают, ведь смысла нет», — рассказала корреспонденту "Кавказская узла" знакомая подростка с просьбой не называть ее имя.

Правозащитник указал на закрытость дел о терроризме

Ранее «Кавказский узел» писал о деле другого ребенка, который, по версии следствия, готовил теракт в Дагестане и Астраханской области.

В декабре 2025 года стало известно, что суд в Астрахани отправил в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей 13-летнего мальчика, который рассказал после задержания, что готовил теракт в Дагестане. По данным суда, ребенок собирал самодельное взрывное устройство у себя дома, а перед этим вел переписку с представителем запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

23 декабря 2025 года Советский районный суд города Астрахани удовлетворил административное исковое заявление о помещении ребенка в Центр содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Астраханской области на срок не более 30 суток.

Этот срок уже завершился. В Центре отказались комментировать, был ли ребенок освобожден. Вся информация о лицах, участвовавших в этом деле, включая адвоката, остается скрытой. Связаться со стороной защиты мальчика корреспонденту "Кавказского узла" не удалось.

У юристов и правозащитников отсутствуют сведения о распространенности случаев привлечения детей младше 14 лет, обвиняемых в терроризме, к административной ответственности и изоляции, так как дела, связанные с терроризмом, зачастую засекречены и обезличены. «Это делает невозможным анализ правоприменительной и судебной практики», — комментирует руководитель Команды против пыток (внесена в реестр иноагентов) Сергей Бабинец.

«Допрос несовершеннолетних обязательно должен проводиться с участием законных представителей, психолога/педагога и защитника. Это должно исключить возможность оказания давления на ребенка, а также установить правдивость его показаний, установить наличие выдумки или фантазии, если таковая будет иметь место. В моей практике были случаи, когда официальный допрос проводился уже после того, как к задержанным применяли пытки, и они согласились оговорить себя. Подобных ситуаций с несовершеннолетними я не припомню, но со взрослыми такое было. Что происходило с мальчиком на самом деле, оказывали ли на него или его родных давление нам неизвестно", - подчеркнул он.

* запрещенная в России террористическая организация.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.