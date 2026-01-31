×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
20:13, 31 января 2026

Активист из Сочи получил подтверждение смерти сына в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

ДНК-экспертиза подтвердила гибель Андрея Учкурова, отправившегося в зону военной операции после приговора суда, сообщил его отец, активист Григорий Учкуров.

Как писал "Кавказский узел", сочинец Андрей Учкуров, осужденный на десять лет за убийство военного-рецидивиста, сам отправился в зону боевых действий, где пропал без вести. Подтверждений его смерти и положенных компенсаций его семья получить не может. Отцу Андрея Григорию Учкурову может потребоваться несколько лет на сбор документов и суды, чтобы получить свидетельство о смерти пропавшего в зоне военной операции сына, указали юристы.

Житель Сочи Андрей Учкуров был приговорен к длительному сроку за убийство вышедшего на свободу после участия в военной операции Андрея Чаричанского. Учкуров, хотя и признал вину, обжаловал приговор, заявляя, что суд не учел смягчающие обстоятельства. Знакомые Учкурова уверены, что его действия были самообороной. Практика освобождения рецидивистов и осужденных за тяжкие преступления после участия в боевых действиях опасна, заявили опрошенные "Кавказским узлом" сочинцы.

Андрей Учкуров, сын сочинского активиста и бывшего члена казачьей дружины Григория Учкурова, погиб в зоне СВО. Об этом его отец сообщил в группе по поиску пропавших без вести военных, внимание на комментарий обратила "Медиазона"*.

"Мои поиски окончились, 100-процентное совпадение ДНК неизвестного с ДНК моего сына Учкурова А.Г. Жду сына домой. Учкуров Г.П.", - написал он в Telegram-чате, который назван по номеру воинской части, где служил его сын. Комментарий оставлен 22 января.

Участники группы выразили ему свои соболезнования.

Напомним, в феврале 2014 года Григорий Учкуров по видео опознал атамана Центрального районного казачьего общества города Николая Куца среди участников инцидента с Pussy Riot: в Сочи на них напали казаки, распылив слезоточивый газ и избив нагайками, когда они пытались снять клип. "Я был возмущен увиденным. Это позор всему казачеству: прилюдно избивать женщин", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Григорий Учкуров. После этого он был исключен из Кубанского казачьего войска. Ранее атаман Куц признал, что обращался в прокуратуру с протестом против пребывания в Сочи Pussy Riot, так как, по его мнению, девушки из панк-группы приехали в Сочи, "чтобы провоцировать и раздуть скандал".

В сентябре 2014 года после возникшего на территории искусственных прудов, принадлежащих Бейсугскому нерестово-выростному хозяйству, пожара Григорий Учкуров вместе с активистами-экологами провел расследование инцидента. По его информации, им удалось доказать, что виновны в рукотворных пожарах не некие браконьеры-злоумышленники, а сами работники хозяйства, расчищавшие ежегодно таким варварским способом ложе водохранилища. Не раз выступал в защиту природы Кубани, говорится в биографической справке о Георгии Учкурове.

После разлива нефти в Керченском проливе 71-летний Григорий Учкуров работал как волонтер. Он приехал в Анапу на своем автомобиле, где и спал, питался в волонтерских пунктах. Его задача была - инспектировать пляжи на машине и сообщать в штаб о происходящем. Вместе с Учкуровым ездил другой волонтер, который снимал происходящее на видео и отсылал записи в головной штаб волонтеров. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
16:19, 31 января 2026
Волонтеров воодушевило участие популярного анапского блогера в уборке мазута
00:39, 31 января 2026
Утверждено изъятие имущества у бывшего кубанского судьи Чернова
22:41, 30 января 2026
Суд в Краснодаре конфисковал недвижимость и бизнес Аслана Трахова и его сына
Пляж Анапы. 29 января 2026 г. Фото: https://t.me/opershtab23/14928
16:25, 30 января 2026
Власти еще не приступили к откачке мазута с затонувших у Анапы частей танкеров
Военные на СВО. Фото: Минобороны России
13:25, 30 января 2026
Власти официально признали убитыми в военной операции более 8550 бойцов с юга России
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:29, 15 января 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Адам Кадыров. Изображение создано "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot. Что известно о засекреченном инциденте с Адамом Кадыровым в Грозном

Артемий Останин со следами побоев после задержания и ранее на сцене. Фото: https://t.me/Merkacheva/3467, Telegram-канал "Москва 24" Главное об избиении и аресте комика Артемия Останина

Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
13:41, 5 января 2026
В декабре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе был убит один человек
Темы дня
Описание канала проекта "Дозор в Волгограде"*. Скриншот Telegram
30 января 2026, 21:44
Минюст объявил иноагентом проект "Дозор в Волгограде"*

Мансур Мовлаев. Фото: https://www.facebook.com/fergananews/posts/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
30 января 2026, 12:24
Генпрокуратура Казахстана постановила выдать Мансура Мовлаева России

Участница протестов в Тбилиси с грузинским флагом перед кордоном полиции, декабрь 2024 года. Фото корреспондента “Кавказского узла” Азиза Каримова.
30 января 2026, 03:45
24 страны ОБСЕ задействовали Московский механизм в связи с нарушениями прав человека в Грузии

Мазутная крошка, найденная на пляже. 28 января 2026 г. Фото: https://t.me/setisitolopata/2389
29 января 2026, 17:25
Отмена турналога в Анапе совпала с отчетом волонтеров о некачественно убранном мазуте

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше