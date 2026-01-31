Активист из Сочи получил подтверждение смерти сына в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

ДНК-экспертиза подтвердила гибель Андрея Учкурова, отправившегося в зону военной операции после приговора суда, сообщил его отец, активист Григорий Учкуров.

Как писал "Кавказский узел", сочинец Андрей Учкуров, осужденный на десять лет за убийство военного-рецидивиста, сам отправился в зону боевых действий, где пропал без вести. Подтверждений его смерти и положенных компенсаций его семья получить не может. Отцу Андрея Григорию Учкурову может потребоваться несколько лет на сбор документов и суды, чтобы получить свидетельство о смерти пропавшего в зоне военной операции сына, указали юристы.

Житель Сочи Андрей Учкуров был приговорен к длительному сроку за убийство вышедшего на свободу после участия в военной операции Андрея Чаричанского. Учкуров, хотя и признал вину, обжаловал приговор, заявляя, что суд не учел смягчающие обстоятельства. Знакомые Учкурова уверены, что его действия были самообороной. Практика освобождения рецидивистов и осужденных за тяжкие преступления после участия в боевых действиях опасна, заявили опрошенные "Кавказским узлом" сочинцы.

Андрей Учкуров, сын сочинского активиста и бывшего члена казачьей дружины Григория Учкурова, погиб в зоне СВО. Об этом его отец сообщил в группе по поиску пропавших без вести военных, внимание на комментарий обратила "Медиазона"*.

"Мои поиски окончились, 100-процентное совпадение ДНК неизвестного с ДНК моего сына Учкурова А.Г. Жду сына домой. Учкуров Г.П.", - написал он в Telegram-чате, который назван по номеру воинской части, где служил его сын. Комментарий оставлен 22 января.

Участники группы выразили ему свои соболезнования.

Напомним, в феврале 2014 года Григорий Учкуров по видео опознал атамана Центрального районного казачьего общества города Николая Куца среди участников инцидента с Pussy Riot: в Сочи на них напали казаки, распылив слезоточивый газ и избив нагайками, когда они пытались снять клип. "Я был возмущен увиденным. Это позор всему казачеству: прилюдно избивать женщин", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Григорий Учкуров. После этого он был исключен из Кубанского казачьего войска. Ранее атаман Куц признал, что обращался в прокуратуру с протестом против пребывания в Сочи Pussy Riot, так как, по его мнению, девушки из панк-группы приехали в Сочи, "чтобы провоцировать и раздуть скандал".

В сентябре 2014 года после возникшего на территории искусственных прудов, принадлежащих Бейсугскому нерестово-выростному хозяйству, пожара Григорий Учкуров вместе с активистами-экологами провел расследование инцидента. По его информации, им удалось доказать, что виновны в рукотворных пожарах не некие браконьеры-злоумышленники, а сами работники хозяйства, расчищавшие ежегодно таким варварским способом ложе водохранилища. Не раз выступал в защиту природы Кубани, говорится в биографической справке о Георгии Учкурове.

После разлива нефти в Керченском проливе 71-летний Григорий Учкуров работал как волонтер. Он приехал в Анапу на своем автомобиле, где и спал, питался в волонтерских пунктах. Его задача была - инспектировать пляжи на машине и сообщать в штаб о происходящем. Вместе с Учкуровым ездил другой волонтер, который снимал происходящее на видео и отсылал записи в головной штаб волонтеров.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.