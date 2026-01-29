Военнослужащий осужден в Нальчике за длительное отсутствие в части

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Нальчике приговорил к пяти годам колонии Рината Курманаева, признав его виновным в самовольном оставлении части в период мобилизации.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство.

Военнослужащий по фамилии Курманаев признан виновным по части 5 статьи 337 УК РФ 1 , сообщил на своей странице во "ВКонтакте" Нальчикский гарнизонный военный суд.

По данным суда, Курманаев без уважительных причин "2 сентября 2024 года, то есть в период мобилизации", не явился к установленному времени на службу в воинскую часть.

"13 апреля 2025 года Курманаев был обнаружен сотрудниками полиции на территории Кабардино-Балкарии, а со 2 сентября 2024 года до 13 апреля 2025 года Курманаев проводил время по своему усмотрению по месту своего жительства", - говорится в публикации суда.

В судебном заседании подсудимый виновным себя в совершении вмененного ему преступления признал полностью. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет в исправительной колонии общего режима.

Имя осужденного пресс-служба суда не указала. Согласно карточке дела на сайте суда, подсудимый - Ринат Курманаев. Дело поступило в суд 22 января, приговор был вынесен 29 января.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе в приговоре мобилизованному, оставившему часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения преступления не была окончена".