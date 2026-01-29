Суд заочно арестовал Ахмеда Билалова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Тверской суд Москвы заочно арестовал живущего в США бывшего вице-президента Олимпийского комитета России и бывшего главу "Курортов Северного Кавказа" Ахмеда Билалова по делу о покушении на хищение 200 миллионов долларов у Сбербанка. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента задержания или экстрадиции.

Как писал "Кавказский узел", в Тверской районный суд Москвы поступило ходатайство о заочном аресте бывшего главы "Курортов Северного Кавказа" Ахмеда Билалова, который покинул Россию более 12 лет назад после критики Путиным срыва сроков строительства олимпийских объектов.

До февраля 2013 года уроженец Дагестана Ахмед Билалов возглавлял ОАО "Курорты Северного Кавказа" и был вице-президентом Олимпийского комитета. Владимир Путин потребовал уволить его со всех должностей в связи со срывом графика строительства олимпийских объектов, после чего Билалов уехал за границу. В октябре 2019 года Билалова задержали в собственном доме во Флориде 22 октября за нарушение иммиграционного режима, но спустя полторы недели он был освобожден под залог.

По версии следствия, Билалов и учредитель ООО "Сады Киви" Мусайиб Исмаилов организовали изготовление фиктивного соглашения от 2013 года, согласно которому якобы по поручению Сбербанка 27,3% акций ОАО "Красная Поляна" были проданы за 200 миллионов долларов другой фирме, сообщает сегодня РИА "Новости".

Далее они обратились в суд в Киевской области с иском к Сбербанку о взыскании упущенной выходы от продажи акций, тот постановил взыскать с финансового конгломерата 200 миллионов долларов. После этого Билалов и Исмаилов обратились уже в суд США с заявлением о признании и приведении в исполнение решения украинского суда, иск пока не рассмотрен. Следствие квалифицировало действия фигурантов как покушение на мошенничество в особо крупном размере 1 .

Адвокат заявила на заседании в Тверском суде Москвы, что обвиняемый "имеет право на личное присутствие при аресте", а данных о том, что он был предупрежден о предстоящем заседании, следствием не было представлено. При этом, отметила защитник, ее клиент "выступает против выдвинутых обвинений", пишет "Коммерсант".

Председательствующая судья Анна Баженова удовлетворила просьбу следствия о заочном аресте Ахмеда Билалова. Его срок начнет исчисляться с момента задержания бывшего спортивного функционера на территории России или его экстрадиции в РФ.

В суде было сказано, что Билалов проживает в Нью-Йорке, говорится в публикации.