Следствие захотело вернуть в Россию бывшего главу "Курортов Северного Кавказа" Билалова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Тверской районный суд Москвы поступило ходатайство о заочном аресте бывшего главы "Курортов Северного Кавказа" Ахмеда Билалова, который покинул Россию более 12 лет назад после критики Путиным срыва сроков строительства олимпийских объектов.

Как писал "Кавказский узел", до февраля 2013 года уроженец Дагестана Ахмед Билалов возглавлял ОАО "Курорты Северного Кавказа" и был вице-президентом Олимпийского комитета. Владимир Путин потребовал уволить его со всех должностей в связи со срывом графика строительства олимпийских объектов, после чего Билалов уехал за границу. В октябре 2019 года Билалова задержали в собственном доме во Флориде 22 октября за нарушение иммиграционного режима, но спустя полторы недели он был освобожден под залог.

Представитель главного следственного управления московского ГУ МВД подал в Тверской суд Москвы ходатайство о заочном аресте Ахмеда Билалова в связи с делом о мошенничестве в особо крупном размере, сообщил 28 января “Коммерсант”.

Детали уголовного дела неизвестны, пока нет данных, связано ли оно с обвинениями, которые предъявлялись Билалову ранее, или с некими вновь установленными эпизодами. Ахмед Билалов и его брат Магомед Билалов, - акционер и глава совета директоров ОАО “Национальный банк развития бизнеса”, а также зампред правления компании-подрядчика олимпийской стройки "Красная Поляна", - объявлялись в розыск еще в 2013 году, после того, как уехали в Германию, отмечает издание.

По новому делу о мошенничестве Билалову уже заочно предъявлено обвинение, он уже был объявлен как в федеральный розыск, так и в международный розыск, уточнило 28 января ТАСС.

Согласно данным следователей, Ахмед Билалов может по-прежнему находиться в США. Они попросили суд арестовать Билалова заочно на два месяца с момента его задержания либо экстрадиции на территорию РФ. В Тверском суде Москвы подтвердили наличие материалов об аресте без дальнейших комментариев, отмечает агентство.

Связанная с Билаловыми компания "Красная поляна" до лета 2012 года была подрядчиком возведения ряда олимпийских объектов в Сочи, в том числе комплекса трамплинов "Русские горки". Объекты возводились с отставанием от графика, а плановая стоимость их строительства была превышена в более чем четыре раза.

Прежние претензии силовиков к Ахмеду Билалову

В апреле 2013 года против Билалова было возбужено уголовное дело по подозрению злоупотреблении полномочиями на посту главы ОАО "Курорты Северного Кавказа", в частности он подозревался в необоснованных тратах на командировки и представительские расходы. Тогда под уголовное преследование попал и его брат Магомед Билалов. 17 апреля пресс-служба ОАО "КСК" сообщила, что Билалов перечислил на счет ОАО "Курорты Северного Кавказа" все спорные расходы по командировкам.

Еще одно уголовное дело, о злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации (статья 201 УК) было возбуждено против Билалова в 2013 году из-за соглашений, заключенных между ОАО “Красная Поляна” и госкорпорацией “Олимпстрой”. МВД утверждало, что более 1 млрд рублей, полученные от Сбербанка, были размещены в “Национальном банке развития бизнеса” под 4% годовых, а “на следующем этапе криминальной схемы банк прокредитовал подконтрольные фирмы, которые выдали займы ОАО “Красная Поляна” уже под 12,5%”, указывает RTVI.

23 апреля 2013 года пресс-служба МВД сообщила, что Ахмед Билалов проверяется на причастность к организации незаконной схемы уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере в турфирме "Наджм-тур", организующих паломничество российских мусульман в Мекку. По версии следствия, с 2008 по 2010 годы компания "Наджм-тур" осуществляла за денежное вознаграждение организацию туров паломников в Саудовскую Аравию на хадж. При этом руководство организации, представляя налоговую отчетность, не отражало в полном объеме фактически полученную выручку.