×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
06:42, 29 января 2026

Следствие захотело вернуть в Россию бывшего главу "Курортов Северного Кавказа" Билалова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Тверской районный суд Москвы поступило ходатайство о заочном аресте бывшего главы "Курортов Северного Кавказа" Ахмеда Билалова, который покинул Россию более 12 лет назад после критики Путиным срыва сроков строительства олимпийских объектов.

Как писал "Кавказский узел", до февраля 2013 года уроженец Дагестана Ахмед Билалов возглавлял ОАО "Курорты Северного Кавказа" и был вице-президентом Олимпийского комитета. Владимир Путин потребовал уволить его со всех должностей в связи со срывом графика строительства олимпийских объектов, после чего Билалов уехал за границу. В октябре 2019 года Билалова задержали в собственном доме во Флориде 22 октября за нарушение иммиграционного режима, но спустя полторы недели он был освобожден под залог

Представитель главного следственного управления московского ГУ МВД подал в Тверской суд Москвы ходатайство о заочном аресте Ахмеда Билалова в связи с делом о мошенничестве в особо крупном размере, сообщил 28 января “Коммерсант”. 

Детали уголовного дела неизвестны, пока нет данных, связано ли оно с обвинениями, которые предъявлялись Билалову ранее, или с некими вновь установленными эпизодами. Ахмед Билалов и его брат Магомед Билалов, - акционер и глава совета директоров ОАО “Национальный банк развития бизнеса”, а также зампред правления компании-подрядчика олимпийской стройки "Красная Поляна", - объявлялись в розыск еще в 2013 году, после того, как уехали в Германию, отмечает издание. 

По новому делу о мошенничестве Билалову уже заочно предъявлено обвинение, он уже был объявлен как в федеральный розыск, так и в международный розыск, уточнило 28 января ТАСС. 

Согласно данным следователей, Ахмед Билалов может по-прежнему находиться в США. Они попросили суд арестовать Билалова заочно на два месяца с момента его задержания либо экстрадиции на территорию РФ. В Тверском суде Москвы подтвердили наличие материалов об аресте без дальнейших комментариев, отмечает агентство. 

Связанная с Билаловыми компания "Красная поляна" до лета 2012 года была подрядчиком возведения ряда олимпийских объектов в Сочи, в том числе комплекса трамплинов "Русские горки". Объекты возводились с отставанием от графика, а плановая стоимость их строительства была превышена в более чем четыре раза.

Прежние претензии силовиков к Ахмеду Билалову

В апреле 2013 года против Билалова было возбужено уголовное дело по подозрению злоупотреблении полномочиями на посту главы ОАО "Курорты Северного Кавказа", в частности он подозревался в необоснованных тратах на командировки и представительские расходы. Тогда под уголовное преследование попал и его брат Магомед Билалов. 17 апреля пресс-служба ОАО "КСК" сообщила, что Билалов перечислил на счет ОАО "Курорты Северного Кавказа" все спорные расходы по командировкам.

Еще одно уголовное дело, о злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации (статья 201 УК) было возбуждено против Билалова в 2013 году из-за соглашений, заключенных между ОАО “Красная Поляна” и госкорпорацией “Олимпстрой”. МВД утверждало, что более 1 млрд рублей, полученные от Сбербанка, были размещены в “Национальном банке развития бизнеса” под 4% годовых, а “на следующем этапе криминальной схемы банк прокредитовал подконтрольные фирмы, которые выдали займы ОАО “Красная Поляна” уже под 12,5%”, указывает RTVI. 

23 апреля 2013 года пресс-служба МВД сообщила, что Ахмед Билалов проверяется на причастность к организации незаконной схемы уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере в турфирме "Наджм-тур", организующих паломничество российских мусульман в Мекку. По версии следствия, с 2008 по 2010 годы компания "Наджм-тур" осуществляла за денежное вознаграждение организацию туров паломников в Саудовскую Аравию на хадж. При этом руководство организации, представляя налоговую отчетность, не отражало в полном объеме фактически полученную выручку. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Кадр из суда в Краснодаре над педагогом из Дагестана. Фото: Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края / Telegram-канал
18:27, 16 января 2026
Суд на Кубани оштрафовал педагога из Дагестана за высказывания о русских
Учитель школы №61 в хуторе Ленина. Фото: Климов / Telegram
21:36, 12 января 2026
Педагог из Дагестана уволен из краснодарской школы после высказывания о русских
Российский военный. Стоп-кадр видео Минобороны России от 18.12.25, https://t.me/mod_russia/59569.
15:54, 20 декабря 2025
Официальные потери юга России в зоне СВО превысили 8300
Российский военный. Стоп-кадр видео Минобороны России от 07.12.25, https://t.me/mod_russia/59199.
06:42, 12 декабря 2025
Официальные потери юга России на Украине превысили 8200 человек
Муртазали Гасангусейнов на одиночном пикете. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot.
01:28, 24 ноября 2025
За неделю с 17 по 23 ноября в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и Юге России жертв не зафиксировано
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:29, 15 января 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Артемий Останин со следами побоев после задержания и ранее на сцене. Фото: https://t.me/Merkacheva/3467, Telegram-канал "Москва 24" Главное об избиении и аресте комика Артемия Останина

Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении

Коллаж "Кавказского узла". Фото Елены Синеок, "Юга.ру", https://www.instagram.com*/p/CpvOd_Ooaqf/, скриншот https://www.facebook.com*/photo/?fbid=946507415829604&set=pcb.2721689724815819 Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис

Последние записи в блогах
Фото
13:00, 21 декабря 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
В Дагестане у главы района суд конфисковал 33 миллиона рублей
Фото
14:36, 9 декабря 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Экологическая катастрофа на Каспии 
Фото
13:43, 17 ноября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Житель Дагестана пытается через суд опровергнуть авторство фейка
Все блоги
Аналитика
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
13:41, 5 января 2026
В декабре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе был убит один человек
Темы дня
Пикет памяти Айшат Баймурадовой в Ереване. Армения, 4 ноября 2025 год. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"
29 января 2026, 02:50
Власти Армении настаивают на передаче тела Баймурадовой родственникам

Участница протеста на проспекте Руставели. Фото: Ketevan Khutsishvli / Netgazeti
27 января 2026, 23:45
Собрания на Руставели продолжаются на фоне преследований за блокировку тротуара

Жители дома ЖК "Адмиралтейский" в Красноармейском районе жалуются на строительство высотки. Фото: "Волгоград Онлайн" / https://v1.ru/text/gorod/2026/01/27/76234803/
27 января 2026, 20:50
Жители Волгограда попросили запретить стройку высотки вблизи их домов

Участники акции возле здания Специальной пенитенциарной службы Грузии в Тбилиси. 27 января 2026 г. Скриншот видео https://t.me/Tbilisi_life/44509
27 января 2026, 19:07
Участники акции в Тбилиси потребовали обеспечить медпомощь Зиновкиной и Сандер

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше