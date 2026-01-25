Активисты готовят письмо в Госдуму из-за ситуации с приютом для животных в Аксае

Владелица приюта "Забытые сердца" Татьяна Макарова находится в медучреждении, меру пресечения ей так и не избрали. Зооактивисты готовят письмо в Госдуму России в надежде, что замолчать происшествие в приюте не удастся.

Как писал "Кавказский узел", владелица аксайского приюта для животных "Забытые сердца" Татьяна Макарова 23 декабря 2025 года была задержана по подозрению в жестоком обращении с животными. После допроса женщину отпустили, а затем в здании приюта произошел пожар, и владелицу приюта вновь задержали. Она стала подозреваемой по уголовному делу о жестоком обращении с животными и их гибели. По данным на 13 января лечение животных, вывезенных из приюта, продолжалось.

21 декабря волонтеры сообщили, что обнаружили в приюте "Забытые сердца" трупы нескольких сотен животных. Владелица приюта Татьяна Макарова пояснила, что несколько животных умерло от инфекций, еще несколько сбежало, но речь не идет о сотнях погибших. "Да, у меня в приюте сейчас бедлам, да, у меня поумирало несколько животных, но это не десятки, не тысячи, как они пишут, не сотни", - заявила она.

Меру пресечения Татьяне Макаровой, которая является владелицей приюта для животных "Забытые сердца", так и не избрали, так как она находится в медицинском учреждении, сообщает 24 января 161.ru со ссылкой на собственный источник.

По словам активистов, пока Макаровой вменяется только жестокое обращение с животными, однако они также заявили о возможном мошенничестве со средствами, собранными на корм и лекарства для животных.

Зоозащитница Алена Кравцова сообщила, что активисты готовят обращение в Государственную думу Российской Федерации. "Что-то мы буксуем. И мы надеемся, что нам удастся не замолчать эту ситуацию", - добавила она.