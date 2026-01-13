Активисты назвали плачевным состояние животных из приюта в Аксае

Продолжается лечение собак и кошек, вывезенных из аксайского приюта "Забытые сердца", некоторые из них умерли в стационаре. Выживших животных планируется передать новым хозяевам под расписку о бережном содержании, рассказали активисты.

Как писал "Кавказский узел", владелица аксайского приюта для животных "Забытые сердца" Татьяна Макарова 23 декабря 2025 года была задержана по подозрению в жестоком обращении с животными. После допроса женщину отпустили, а затем в здании приюта произошел пожар, и владелицу приюта вновь задержали. Она стала подозреваемой по уголовному делу о жестоком обращении с животными и их гибели. Следователи допросили волонтеров, зоозащитников и местных жителей.

21 декабря волонтеры сообщили, что обнаружили в приюте "Забытые сердца" трупы нескольких сотен животных. Владелица приюта Татьяна Макарова пояснила, что несколько животных умерло от инфекций, еще несколько сбежало, но речь не идет о сотнях погибших. "Да, у меня в приюте сейчас бедлам, да, у меня поумирало несколько животных, но это не десятки, не тысячи, как они пишут, не сотни", - заявила она.

Зоозащитники и активисты продолжают оказывать помощь животным, которых удалось спасти из приюта "Забытые сердца". Состояние выживших животных настолько плачевное, что некоторым лечение не помогает, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" зоозащитница из сообщества "Четвероногая душа" Алена Демишева.

"Пока рано говорить о спасении всех животных, которые там были. Абсолютно все выжившие нуждаются в лечении и сейчас его проходят. Есть волонтёры, у кого спасенные умерли в стационаре или на лечении", - сообщила она.

О том, чтобы пристроить собак, пока речь не идёт, отметила активистка. "Многим нужна социализация. Одна из забранных мной собак, например, до сих пор писается при каждом прикосновении. Как довели собаку до такого, страшно представить. Всех вывезли из приюта, но часть пришлось наркозить, совсем дикушата [дикие] которые", - рассказала она.

По словам Демишевой, по окончании лечения животных активисты начнут искать им хозяев. "Желающие подарить дом беднягам смогут пройти собеседование с куратором и забрать в дом пушистое счастье, с обязательным составлением договора об ответственном содержании. Просто так никому животных не отдадим, только после анкетирования, собеседования и составления договора, с ненавязчивым отслеживанием дальнейшей судьбы", - сообщила она.

Зоозащитница из Донецка Юлия Пиф рассказала, что вывезла из приюта Макаровой больше 10 животных. "Пять собак и шесть котов. Все собаки заселились в отапливаемые вольеры, коты по клеткам в отдельном домике. Из котов только два без текущих глаз и соплей. Их мы с забрали домой на карантин", - сообщила она корреспонденту "Кавказского узла", добавив, что все эти животные нуждаются в лечении.

Корреспондент "Кавказского узла" пытался получить комментарий у Татьяны Макаровой, но она не ответила на звонки и сообщения.

По данным Екатерины - одной из активисток, посетивших приют Макаровой и зафиксировавших трупы животных - владелица приюта находится под подпиской о невыезде". "И ни с кем не общается. Мы пытались узнать у нее кое-какую информацию о животных, но [не смогли]. Своих семерых котов она не отдала, клянется, что будет лечить", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Екатерина.

По ее информации, следственные действия в приюте завершились. "Несколько раз они [силовики] там были, взяли все трупы на экспертизы, допросили тех, кто там был в тот день", - отметила она.

Представитель управления МВД по Ростовской области сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что ведомство получило множество сообщений о деятельности приюта "Забытые сердца".

"На горячую линию по номеру +7 988 575-34-23 поступило множество звонков о деятельности приюта "Забытые сердца". В основном это граждане, которые передали в приют своих животных или денежные средства в качестве помощи", - сообщил сотрудник полиции, отвечающий на звонки по горячей линии.

История с приютом Макаровой стала поводом для недоверия ко всем зоозащитникам, посетовала активистка Алена Боева.

"Во многих каналах и чатах пишут, что, мол, все волонтеры такие, как теперь доверять им, если самый известный приют оказался таким. Мы должны сделать из этой ситуации главный вывод для себя, что, когда вы отдаете вашего питомца в приют, на передержку или на доживание, вы должны систематически просить и требовать видео и фото, чтобы убедиться, что там все нормально", - поделилась она своим мнением с корреспондентом "Кавказского узла".

За приютами для животных требуется постоянный контроль, действия владелицы "Забытых сердец" стали ударом по всему зоозащитному движению, указали ранее пользователи соцсети, призвав показательно наказать Татьяну Макарову.

По мнению активистки, недоверие может привести к сокращению помощи животным. "Не все волонтеры плохие. Я знаю очень много хороших, достойных людей. Давайте будем благоразумны. Я понимаю, что сейчас в свете этих событий может прекратиться какая-либо помощь другим людям, которые действительно её оказывают животным. Но животные нуждаются в нашей помощи", - сказала Алена Боева.

Жительница Ростова-на-Дону Надежда Котова сообщила, что отдала в приют "Забытые сердца" собаку на передержку и долго не могла вернуть ее обратно.

"Я звонила, договаривалась с ней о встрече, чтобы она приехала и вернула мне собаку. Каждый раз по какой-то причине она не могла приехать туда в дом. Или приезжала и говорила, что моя собака в другом доме, а ключи она забыла", - рассказала Котова корреспонденту "Кавказского узла".