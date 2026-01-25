Жильцы многоэтажки в Адлере пожаловались на угрозу обрушения дома из-за оползня
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
На многоэтажный дом на улице Петрозаводской в Адлере сошел оползень, жильцы опасаются, что дом может обрушиться. Местные власти считают, что оснований для тревоги нет.
Жильцы 13-этажного дома на улице Петрозаводской в Адлере пожаловались на угрозу обрушения.
С середины января жильцы многоэтажки стали замечать, что дому угрожает оползень. По их словам, на горе выше велось строительство частного дома, а мусор при этом сбрасывали в сторону дома. Работы завершились, но из-за сброса мусора начал осыпаться склон горы, пишет 24 января "Кубань 24".
По словам жительницы дома Ирины, по склону уже валятся деревья, а если идут дожди, то ползет вниз грунт. Жильцы также отмечают, что большой пласт земли все время сдвигается и постепенно осыпается. Сейчас его удерживает только опорная стена на высоте около трех метров. Осыпавшуюся землю регулярно вывозят, но склон и далее осыпается.
Пресс-служба администрации Сочи при этом не видит оснований для паники. По данным местных властей, угрозы для жизни и здоровья жителей дома нет, оснований для эвакуации пока тоже. "Явление носит локальный характер и представляет собой подвижку насыпного грунта на прилегающей к дому территории", - цитирует сообщение властей 360.ru.
Власти также отметили, что дом был введен в эксплуатацию в судебном порядке, надлежащая инженерная защита обустроена не была.
Ранее, 16 января дом уже получил повреждения из-за сползших по склону деревьев, ветви которых повредили окна в доме и обшивку здания. Жители пытались связаться с владельцем участка, где велось строительство частного дома, но выяснить, кому он принадлежит, не смогли.
Городские власти подтвердили подвижку грунта, но заявили, что она носит локальный характер и "представляет собой подвижку насыпного грунта на прилегающей к дому территории, относящейся к федеральной собственности".
Ранее "Кавказский узел" писал, что жители многоэтажки в сочинском микрорайоне Бытха высказали опасения за свою безопасность после того, как оползень сошел вблизи их дома. Пользователи Telegram сочли опасения жильцов обоснованными, а представитель властей заявил, что угрозы дому нет. В октябре прошлого года выяснилось, что работы по строительству многоэтажек на склоне горы продолжаются, несмотря на заключение экспертизы об угрозе схода новых оползней.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.