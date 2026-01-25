Жильцы многоэтажки в Адлере пожаловались на угрозу обрушения дома из-за оползня

На многоэтажный дом на улице Петрозаводской в Адлере сошел оползень, жильцы опасаются, что дом может обрушиться. Местные власти считают, что оснований для тревоги нет.

Жильцы 13-этажного дома на улице Петрозаводской в Адлере пожаловались на угрозу обрушения.

С середины января жильцы многоэтажки стали замечать, что дому угрожает оползень. По их словам, на горе выше велось строительство частного дома, а мусор при этом сбрасывали в сторону дома. Работы завершились, но из-за сброса мусора начал осыпаться склон горы, пишет 24 января "Кубань 24".

По словам жительницы дома Ирины, по склону уже валятся деревья, а если идут дожди, то ползет вниз грунт. Жильцы также отмечают, что большой пласт земли все время сдвигается и постепенно осыпается. Сейчас его удерживает только опорная стена на высоте около трех метров. Осыпавшуюся землю регулярно вывозят, но склон и далее осыпается.

Пресс-служба администрации Сочи при этом не видит оснований для паники. По данным местных властей, угрозы для жизни и здоровья жителей дома нет, оснований для эвакуации пока тоже. "Явление носит локальный характер и представляет собой подвижку насыпного грунта на прилегающей к дому территории", - цитирует сообщение властей 360.ru.

Власти также отметили, что дом был введен в эксплуатацию в судебном порядке, надлежащая инженерная защита обустроена не была.

Ранее, 16 января дом уже получил повреждения из-за сползших по склону деревьев, ветви которых повредили окна в доме и обшивку здания. Жители пытались связаться с владельцем участка, где велось строительство частного дома, но выяснить, кому он принадлежит, не смогли.

Городские власти подтвердили подвижку грунта, но заявили, что она носит локальный характер и "представляет собой подвижку насыпного грунта на прилегающей к дому территории, относящейся к федеральной собственности".

Ранее "Кавказский узел" писал, что жители многоэтажки в сочинском микрорайоне Бытха высказали опасения за свою безопасность после того, как оползень сошел вблизи их дома. Пользователи Telegram сочли опасения жильцов обоснованными, а представитель властей заявил, что угрозы дому нет. В октябре прошлого года выяснилось, что работы по строительству многоэтажек на склоне горы продолжаются, несмотря на заключение экспертизы об угрозе схода новых оползней.