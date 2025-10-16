Жители сочинского микрорайона сочли оползни результатом бездействия чиновников

В микрорайоне Бытха, где 12 октября у жилого дома сошел оползень, вырублены зеленые насаждения, а вместо них появились десятки многоэтажек. Работы продолжаются, несмотря на заключение экспертизы об угрозе схода новых оползней. Власти не реагируют на обращения жильцов с требованиями прекратить застройку.

Как писал "Кавказский узел", жители многоэтажки в сочинском микрорайоне Бытха высказали опасения за свою безопасность после того, как оползень сошел вблизи их дома. Пользователи Telegram сочли опасения жильцов обоснованными, а представитель властей заявил, что угрозы дому нет.

В октябре 2020 года на склоне горы Бытха началось строительство 23 многоэтажек. Жители микрорайона Бытха провели сход, на котором выступили против застройки оползневого склона, указав, что строительство угрожает жизням людей. Они написали обращение Путину с просьбой объявить мораторий на застройку склонов Бытхи. В феврале 2021 года на склоне горы Бытха сошел оползень. Ученые и активисты поддержали мнение местных жителей о том, что оползень сошел в связи с застройкой склона горы. Обращения к чиновникам с требованиями остановить строительство остаются без ответа, пожаловались сочинцы, которые опасаются, что новый оползень повредит их дома.

Старожилы микрорайона Бытха и пострадавшие от очередного оползня возле дома 31 по улице Амбровая, который случился 12 октября и продолжает разрастаться, - рассказали корреспонденту "Кавказского узла" историю улицы Амбровой, которая до начала 2000-х годов принадлежала НИИ субтропических культур и утопала в зелени.

«Это история не только об оползне, но и о том, как череда «узаконенных» чиновниками администрации и судов нарушений превратила зелёную гору Бытха в серый бетонный массив. Сначала частный застройщик, ныне покойный Александр Волков получил разрешение на строительство трех домов ИЖС на улице Амбровой, но вместо ИЖС он возвел тут и узаконил через суды в 2010-2015 годах многоэтажки по 5-6 этажей, а потом и сама гора Бытха с 2020 года — «обросла» высотками по 20 этажей. То, что под землю уходят парковки, рушатся газовые трубы и трещат стены - особенность Сочи, где стройки в зонах оползней были всегда запрещены. Но когда поменялся Градкодекс судам дали право узаконивать самострои и госэкспертиза перестала быть основой всего", - считает жительница микрорайона Марина Шарова, которая активно боролась с застройкой зеленого массива Бытхи многоквартирниками.

Улица Амбровая ранее принадлежала НИИ Цветоводства и горного садоводства и ещё лет десять назад утопала в зелени. Сегодня вместо субтропического леса — десятки строительных площадок, шум техники и свежие пни. После дождя слякоть, грязь и оползни. Вдоль узкой дороги Амбровой с одной стороны выстроились три пяти и шестиэтажных дома — №31, 33 и 35. Именно возле них 12 октября, по словам жителей, сошёл новый оползень, обрушив часть парковки на три метра под землю и газовую трубу, рассказывают местные жители.

Раньше мы жили в лесу, теперь — над пропастью

"Раньше здесь пели птицы и был вид на лес. Теперь нас со всех сторон окружают стройки», — рассказывает жительница дома №31 Алла Ложкина. По её словам, оползень прошёл всего в пяти метрах от дома, хотя чиновники утверждают что в 10-ти, подмяв под землю часть площадки для машин. Дом, где она живёт уже десять лет, был построен ещё в 2010–2011 годах и узаконен по решению суда, но стоит на участке под ИЖС площадью всего девять соток. «Раньше мы жили в лесу, теперь — над пропастью», — добавляет она.

По соседству — такие же дома, по пять–шесть этажей. "Нас здесь в трех домах который построил покойный застройщик Александр Волков, - живёт около трёхсот человек. Строительные работы окружили нас, они ведутся как выше по склону Бытхи, где выстроены высотки «Сочи парка», так и внизу, где сейчас идёт расчистка земли и рубка деревьев, по словам рабочих, «под коттеджный поселок»", - указала она

.Местные жители утверждают, что техника работает буквально в нескольких метрах от их окон, но чиновники мэрии уверяют их, что на «расчистку частного участка разрешение не требуется и что к ним за разрешением на какое-либо строительство никто не обращался.

Бывший представитель застройщика домов Александра Волкова, Валентина Синицына пояснила, что дома №31, 33 и 35 были действительно возведены частным лицом — Александром Волковым — в 2010–2015 годах на землях, ранее принадлежавших НИИ субтропических культур. Земли переводились из сельхозназначения в ИЖС, а затем, с разрешения администрации, один из домов получил статус многоквартирного. Два других были узаконены по суду.

"Проблем не было до тех пор, пока вокруг не начали массово строить новые дома", — сказала Синицына корреспонденту "Кавказского узла".

«Оползни начались почти сразу после заселения в дом. Сначала небольшие трещины на дороге, потом на стенах. Лес вокруг вырубили, и почва стала сползать еще с 2015 года, но это было еще незаметно до 2021 года", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница дома № 31 Вероника Михайлова.

Это уже второе ЧП за год — весной трещины пошли по фасаду

По её словам, в 2021 году застройщики «Сочи-парк», «АВВА групп» и «Кислород» начали массовое освоение северного склона. Несмотря на протесты жителей и публикации в СМИ, на месте зелёного массива выросли 23 высотных дома. «Теперь нас подкапывают с обеих сторон — один неизвестный застройщик расчищает участок под коттеджи со стороны дома №31, другой вырубает лес рядом с домом №35. Вся земля трясётся", — говорит Михайлова.

Она показала вывороченные с корнями деревья и обрушившуюся под землю газовую трубу. "Это уже второе ЧП за год — весной трещины пошли по фасаду", — добавляет она.

Обращения в мэрию, прокуратуру и полицию результатов не дали, сообщила местная жительница Вера Лисенко. «Нам отвечают отписками. Всё хранится у председателя дома Сергея Юлдашева», — говорит она.

Юлдашев в интересах собственников дома он заказал еще в апреле 2025 года, когда сошел очередной оползень, геологическую экспертизу. Экспертиза показала, что их дом 31 по улице Амбровая, стоит прямо на языке оползня, спровоцированного вырубкой леса и строительством. Результаты экспертизы были направлены в администрацию, но жильцы получили ответ, что участок не числится как стройка, и потому мер принять нельзя. (Копия заключения экспертизы имеется в распоряжении "Кавказского узла").

Исторически склон был в равновесии. Его разрушило строительство дороги и новых домов

Эксперт НП «Палата судебных экспертов» Евгений Лукьянов пришёл к выводу, что активизация оползня вызвана сочетанием факторов: «подрезкой склона Бытхи без инженерной защиты, строительством без подпорных сооружений и вырубкой леса».

"Исторически склон был в равновесии. Его разрушило строительство дороги и новых домов. Нарушена структура почв, повышена влажность, что ведёт к подвижкам грунта", — говорится в заключении эксперта.

Техническое состояние площадки по адресу Амбровая, 31 признано «ограниченно работоспособным» и не соответствующим требованиям СНиП и ГОСТ. Эксперт отметил необходимость "немедленного прекращения любых строительных работ» вокруг участка и выполнения комплекса противооползневых мероприятий — устройства нагорных канав и каскада подпорных стен".

Лисенко признаётся, что сама купила квартиру на пятом этаже дома, построенного на земле под ИЖС, где разрешено строить только три этажа. "Мы живём в доме и получили свидетельства о собственности на основании решения суда, но нам постоянно говорят,: "если будете жаловаться, дом снесут". Люди боятся — у многих это единственное жильё», — говорит она.

Житель дома №31 Роман Дьяков подтверждает, что проблемы начались именно после начала застройки вокруг. "Почва уходит вниз, а мэрия делает вид, что ничего не происходит. Явно нам не хотят помогать и ищут любые причины на это", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В Telegram-канале администрации Сочи указано, что язык оползня, сошедшего 12 октября, "проходит более чем в десяти метрах от дома и угрозы не представляет», а «объект взят на мониторинг».

Муниципальных земель там нет, собственники несут ответственность за своё имущество

\Корреспондент "Кавказского узла" обратилась за комментарием в администрацию города.

Представитель пресс-службы на условиях анонимности пояснил позицию чиновников. «Муниципальных земель там нет, собственники несут ответственность за своё имущество. Установлены метки, и если движение грунта усилится, людей эвакуируют. Пока угрозы нет. Это и есть мониторинг. Если жильцы считают иначе — пусть ставят подпорные стены за свой счет или судятся с теми, кого они считают виновными в оползне».

По его словам, администрация может подать в суд на снос домов, так как они построены на землях ИЖС. "Дома тяжёлые, вместо трех этажей там по 5-6 и они сами своей тяжестью провоцируют оползни", — пояснил он позицию чиновников.

Представитель компании «Сочи-парк», чьи объекты расположены рядом с домом №35, заявил, что компания не имеет отношения к новым работам. «Наш объект сдан три года назад, строительство больше не ведётся. Кто сейчас копает — не знаем», — сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

Жильцы утверждают, что в мэрии им также не смогли назвать имя нового застройщика, который «чистит» от деревьев стройплощадку. «Нам ответили, что “разберутся”, но он рубить деревья уже месяц и никто не приезжал», — рассказал Дьяков.

В Сочи всё строится на глазах у чиновников там, где строить нельзя

Активистка Елена Маркова, ранее занимавшаяся вопросами незаконной застройки в Сочи, напоминает, что ещё в 2020 году направляла запросы в прокуратуру и администрацию по поводу застройки Северного склона Бытхи и улицы Амбровая. «Мне ответили, что заявление переслано по инстанциям и можно обращаться в суд о сносе, но чего именно — не уточнили. В Сочи всё строится на глазах у чиновников там, где строить нельзя», — говорит она.

По словам Марковой, улица Амбровая и соседний склон Бытхи — типичный пример того, как одно нарушение рождает десятки новых. «Люди, купившие квартиры в первых самостроях на Амбровой, где их не должно было быть, - сами стали жертвами цепочки беззаконий. Каждый следующий застройщик ссылается на предыдущего. Судьи на мэрию. Мэрия на судей и крайних найти как правило не удается, но дома растут как грибы в Сочи", — резюмировала она.

За последние три года Бытха потеряла большую часть зелёных зон, рассказала эколог, председатель ТОСа Бытха Ольга Садовская. «С 2021 года мы фиксируем резкий рост вырубок и нарушение водоотвода. Склон лишён естественной защиты», — рассказала общественный

По словам Садовской, слова чиновников о «безопасности» неубедительны. "Если подрезан склон и уничтожена растительность, оползни — лишь вопрос времени. Любое строительство на оставшихся зеленых зонах должно быть остановлено", - считает она.