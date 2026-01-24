Военный из Кабардино-Балкарии осужден за уход из части

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Нальчике вновь признал виновным в уклонении от службы Мухамеда Бавокова, уже осужденного за два ухода из части. Срок наказания военнослужащего увеличен до семи лет лишения свободы.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2025 года военный суд в Нальчике приговорил к шести годам колонии Мухамеда Бавокова, признав его виновным в двух эпизодах оставления места службы - 30 октября 2023 года и 13 марта 2025 года.

24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство.

Военнослужащий из Кабардино-Балкарии Мухамед Бавоков вновь осужден за оставление воинской части в период мобилизации. Ранее он был приговорен к шести годам лишения свободы за два эпизода уклонения от службы, теперь ему назначено семь лет колонии, сообщает издание "Газета Юга".

Бавоков был обвинен по части 3.1 статьи 337 УК РФ 1 , сообщил на своей странице во "ВКонтакте" Нальчикский гарнизонный военный суд.

По данным суда, "28 августа 2025 года, то есть в период мобилизации" Бавоков без уважительных причин самовольно оставил воинскую часть в Моздоке.

"25 сентября 2025 г. Бавоков добровольно явился в военный следственный отдел, дислоцированный в г. Нальчике, а с 28 августа до 25 сентября 2025 г. проводил время по своему усмотрению", - говорится в публикации.

Мобилизация лишила контрактников с юга России возможности уволиться Иски военнослужащих, которые добиваются увольнения в связи с окончанием срока контракта, гарнизонные суды на юге России отказываются удовлетворять, ссылаясь на указ о мобилизации.

В суде Бавоков признал вину. Суд обратил внимание, что 4 декабря 2025 года вступил в силу первый приговор, вынесенный Бавокову 18 ноября 2025 года.

"С учетом фактических обстоятельств дела и данных о личности подсудимого, Бавокову назначено окончательное наказание по совокупности преступлений в виде реального лишения свободы на срок 7 лет в исправительной колонии общего режима с зачетом отбытого по предыдущему приговору периода в срок окончательного наказания", - сообщил суд.

Согласно карточке дела на сайте суда, дело Мухамеда Бавокова поступило в суд 14 января, и на первом же заседании, 21 января, был вынесен приговор.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе в приговоре мобилизованному, оставившему часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения преступления не была окончена".