Суд арестовал ингушского силовика по делу о подбросе наркотиков

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Верховный суд Ингушетии изменил меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражей бывшему заместителю начальника 2-го отдела МВД Ингушетии Ибрагиму Чаниеву по делу о превышении полномочий и хранении наркотиков.

По версии следствия, Чаниев, будучи замначальника 2-го отдела УНК, совместно со старшим оперуполномоченным полиции для фальсификации доказательств по делу о незаконном обороте наркотиков в июне 2023 года приобрели и хранили мефедрон массой 9,03 грамма.

22 июня 2023, находясь в здании полиции, силовики подбросили наркотик местному жителю. На основании сфальсифицированного протокола об изъятии мефедрона в полиции мужчину незаконно обвинили в незаконном приобретении и хранении наркотического средства 1 , сообщил сегодня "Интерфакс".

Верховный суд Ингушетии отменил решение Малгобекского суда об избрании Чаниеву меры пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, приняв постановление о заключении его под стражу до 21 марта.

"Кавказский узел" также писал, что в начале июня 2025 года бывший оперуполномоченный управления по контролю за оборотом наркотиков в Ингушетии был арестован на два месяца за фабрикацию уголовного дела. По версии следствия, силовик, действуя совместно со своей знакомой, подбросил сверток с наркотиками мужчине и возбудил против него дело. В середине июня Верховный суд Ингушетии оставил в силе решение суда Магаса об аресте полицейского. В начале декабря 2025 года суд в Ингушетии также арестовал бывшего оперуполномоченного управления по контролю за оборотом наркотиков республиканского МВД, подозреваемого в незаконной перевозке наркотических средств.