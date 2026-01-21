Жители поселка в Дагестане попросили Меликова отремонтировать фасад больницы

Жители поселка Дубки в Дагестане обратились к главе Дагестана с просьбой отремонтировать фасад больницы. Капитальный ремонт фасада не проводился за все время с основания поселка.

Коллектив участковой больницы в поселке Дубки Казбековского района, а также жители поселка попросили содействия главы Дагестана Сергея Меликова в капитальном ремонте фасада здания.

Обращение жителей поселка опубликовал сегодня Telegram-канал "Черновик" 2.0, насчитывающий более 7 тысяч подписчиков. К 21.00 мск публикация набрала более тысячи просмотров.

"Уважаемый Сергей Алимович! От имени всего коллектива участковой больницы поселка Дубки Казбековского района, а также от имени жителей поселка, обращаемся к вам в надежде на вашу помощь и содействие. С 1974 года в поселке функционирует больница, обслуживающая жителей поселка. За все время с основания поселка (более 60 лет) ни разу в больнице не был проведен капитальный ремонт, в связи с чем состояние больницы было плачевным", - пишут сельчане.

По их словам, на капитальный ремонт больницы средства были выделены лишь в 2025 году, после чего был проведен капитальный ремонт и отделка внутренних помещений. Однако внешний вид больницы удручает - фасадная часть больницы из старого кирпича создает впечатление ветхости здания.

"Учитывая, что поселок Дубки один из самых известных населенных пунктов нашей республики, в который ежегодно приезжают полюбоваться на красоту Сулакского каньона огромное количество туристов со всех уголков России и из-за рубежа, считаем крайне важным проведение капитального ремонта фасадной части здания больницы, расположенной вдоль главной улицы поселка, по которой ежедневно проезжают туристы", - говорится в сообщении.

По мнению коллектива больницы и жителей, ремонт фасада здания больницы преобразит внешний вид территории, прилегающей к главной улице, а также улучшит внешний вид поселка как главной туристической локации республики.

"Очень просим Вас оказать содействие в решении данного вопроса", - написали в заключение обратившиеся с просьбой.

Дубки - посёлок городского типа в Казбековском районе Республики Дагестан России. Образует муниципальное образование посёлок Дубки со статусом городского поселения как единственный населённый пункт в его составе. Согласно данным Росстата о переписи населения по муниципальным образованиям на 1 января 2025 года в селе проживало 5544 человека.

