Главная   /   Лента новостей
19:44, 21 января 2026

Участникам "Лимоновских чтений" в Краснодаре понадобилась медпомощь после жесткого задержания

Задержание участников "Лимоновских чтений". 17 января 2026 г. Фото: https://t.me/rightsofnation/2453

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики действовали жестко в отношении задержанных участников "Лимоновских чтений" в Краснодаре, двум из активистов потребовалась скорая помощь. Правозащитники объявили сбор средств на обжалование арестов. 

Как писал "Кавказский узел", силовики жестко задержали восьмерых участников "Лимоновских чтений" в Краснодаре. По административным статьям о демонстрации экстремистской символики и организации несанкционированного мероприятия суд арестовал их на срок от двух до 10 суток. Наибольшие сроки, 10 суток, получили Руслан Хубаев и Алексей Леоненко.

Полиция и суд посчитали, что на "Лимоновских чтениях" собравщиеся демонстрировали экстремистскую символику, хотя символика партии "Другая Россия Э. В. Лимонова" не является запрещённой и отсутствует в списке экстремистских материалов

19 января на свободу вышли  Александра Папшева и Яна Аузева, 20 января освободился Кирилл Дульцев. Аузева рассказала, что жаловалась в ИВС на сильную боль в желудке в связи с явкой. Ей требовалось принять лекарства, но силовики не позволили ей этого. Позднее, уже в изоляторе временного содержания, девушке потребовался вызов скорой помощи . 

Скорая также приезжала и к Анатолию Белышеву — при задержании  его били по спине, ему потребовалось обезболивающее.

От Ильи Пахаленко угрозами требовали сдать отпечатки пальцев,  девушки слышали крики и звуки борьбы. 

Также девушки отмечают, что в камерах было "холодно как на улице",сообщил Telegram-канал "Национальная правозащита".

Правозащитники объявили о сборе средств на обжалование арестов. 

"На данный момент мы уже потратили 63 629 рублей на оплату работы адвоката на заседаниях первой инстанции и передачи в ИВС. Для дальнейшей оплаты работы защитников нам необходима ваша помощь: нам нужно 154 000 рублей для подачи апелляций на несправедливые постановления краснодарского суда. 73 тысячи у нас уже есть, нам осталось собрать 81 000 рублей", - говорится в сообщении.

Как писал "Кавказский узел", суд в Краснодаре признал члена избиркома Руслана Хубаева, обнаружившего вброс бюллетеней на избирательном участке, виновным в неуважении к власти и публичном демонстрировании экстремистской символики, обязав выплатить штраф в 67 тысяч рублей. До этого он был арестован  на 14 суток  по административным статьям о хулиганстве и распространении запрещенной символики.  Одно из административных дел  было возбуждено  из-за символики "Другой России Э. В. Лимонова", которую суд счел схожей с эмблемой Национал-большевистской партии*.

Ранее, 28 октября 2011 года, Тверской райсуд Москвы приговорил пятерых обвиняемых по делу о беспорядках на Манежной площади, активистов "Другой России", в том числе Руслан Хубаев был приговорен к четырем годам заключения.  29 марта 2012 года Мосгорсуд смягчил наказание для части осужденных. Для Руслана Хубаева срок был сокращен до трех лет и десяти месяцев колонии.

Автор: "Кавказский узел"

