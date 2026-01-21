Участникам "Лимоновских чтений" в Краснодаре понадобилась медпомощь после жесткого задержания

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики действовали жестко в отношении задержанных участников "Лимоновских чтений" в Краснодаре, двум из активистов потребовалась скорая помощь. Правозащитники объявили сбор средств на обжалование арестов.

Как писал "Кавказский узел", силовики жестко задержали восьмерых участников "Лимоновских чтений" в Краснодаре. По административным статьям о демонстрации экстремистской символики и организации несанкционированного мероприятия суд арестовал их на срок от двух до 10 суток. Наибольшие сроки, 10 суток, получили Руслан Хубаев и Алексей Леоненко.

Полиция и суд посчитали, что на "Лимоновских чтениях" собравщиеся демонстрировали экстремистскую символику, хотя символика партии "Другая Россия Э. В. Лимонова" 1 не является запрещённой и отсутствует в списке экстремистских материалов

19 января на свободу вышли Александра Папшева и Яна Аузева, 20 января освободился Кирилл Дульцев. Аузева рассказала, что жаловалась в ИВС на сильную боль в желудке в связи с явкой. Ей требовалось принять лекарства, но силовики не позволили ей этого. Позднее, уже в изоляторе временного содержания, девушке потребовался вызов скорой помощи .

Скорая также приезжала и к Анатолию Белышеву — при задержании его били по спине, ему потребовалось обезболивающее.

От Ильи Пахаленко угрозами требовали сдать отпечатки пальцев, девушки слышали крики и звуки борьбы.

Также девушки отмечают, что в камерах было "холодно как на улице",сообщил Telegram-канал "Национальная правозащита".

Правозащитники объявили о сборе средств на обжалование арестов.

"На данный момент мы уже потратили 63 629 рублей на оплату работы адвоката на заседаниях первой инстанции и передачи в ИВС. Для дальнейшей оплаты работы защитников нам необходима ваша помощь: нам нужно 154 000 рублей для подачи апелляций на несправедливые постановления краснодарского суда. 73 тысячи у нас уже есть, нам осталось собрать 81 000 рублей", - говорится в сообщении.

Как писал "Кавказский узел", суд в Краснодаре признал члена избиркома Руслана Хубаева, обнаружившего вброс бюллетеней на избирательном участке, виновным в неуважении к власти и публичном демонстрировании экстремистской символики, обязав выплатить штраф в 67 тысяч рублей. До этого он был арестован на 14 суток по административным статьям о хулиганстве и распространении запрещенной символики. Одно из административных дел было возбуждено из-за символики "Другой России Э. В. Лимонова", которую суд счел схожей с эмблемой Национал-большевистской партии*.

Ранее, 28 октября 2011 года, Тверской райсуд Москвы приговорил пятерых обвиняемых по делу о беспорядках на Манежной площади, активистов "Другой России", в том числе Руслан Хубаев был приговорен к четырем годам заключения. 29 марта 2012 года Мосгорсуд смягчил наказание для части осужденных. Для Руслана Хубаева срок был сокращен до трех лет и десяти месяцев колонии.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена по решению суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.